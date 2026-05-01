«Возраст и умение петь не важны»: ДВФУ ищет 100 Катюш для исполнения легендарной песни

Инициатива собрать в разных городах России по 100 девушек с именем Екатерина и исполнить «Катюшу» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. К акции уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск, Минусинск и другие российские города. 6 мая Константин Алексеев приедет во Владивосток, чтобы вместе с дальневосточными девушками — студентками, преподавателями, сотрудницами ДВФУ и всеми желающими Катюшами записать видеоклип. В дальнейшем все записанные в городах клипы войдут в авторский фильм.