«Возраст и умение петь не важны»: ДВФУ ищет 100 Катюш для исполнения легендарной песни

Женщин просят прийти в весеннем платье или в юбке с рубашкой, с русским платком и, по возможности, заплести волосы в косы.

Источник: PrimaMedia.ru

Дальневосточный федеральный университет присоединился к Всероссийской акции «Поем “Катюшу” вместе» (0+). 6 мая в кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81 годовщины Победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет. Присоединиться к акции могут все желающие Екатерины, сообщает пресс-служба университета.

Инициатива собрать в разных городах России по 100 девушек с именем Екатерина и исполнить «Катюшу» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. К акции уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Самара, Новороссийск, Новосибирск, Минусинск и другие российские города. 6 мая Константин Алексеев приедет во Владивосток, чтобы вместе с дальневосточными девушками — студентками, преподавателями, сотрудницами ДВФУ и всеми желающими Катюшами записать видеоклип. В дальнейшем все записанные в городах клипы войдут в авторский фильм.

«К участию приглашаются местные девушки. Возраст и умение петь не важны. Главные критерии — имя Екатерина и желание создать атмосферу единства, весны и продемонстрировать память поколений», — отмечают в университете.

Съемка видео пройдет 6 мая в 16 часов на территории кампуса ДВФУ (площадь у флагштока с морской стороны корпуса А).

Важно прийти в весеннем платье или в юбке с рубашкой, с русским платком. По возможности заплести волосы в косы. В день проведения акции участницам необходимо иметь при себе паспорт для прохода на территорию кампуса или пропуск ДВФУ.