Воспитанники детдома № 2 в ЕАО узнали историю полиции на экскурсии

Воспитанники детского дома № 2 посетили музей истории УМВД России по Еврейской автономной области. Цель мероприятия — познакомить ребят с историей развития правоохранительных органов региона и их ролью в обеспечении общественной безопасности, сообщает полиция по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Экскурсию для школьников провёл председатель Совета ветеранов УМВД России по ЕАО Павел Малышев. В музее представлены материалы, иллюстрирующие эволюцию региональной правоохранительной системы: от первых подразделений милиции до современных структур полиции. Ребята изучили архивные документы, фотографии и экспонаты, отражающие ключевые этапы становления органов внутренних дел области.
В ходе экскурсии воспитанники познакомились с примерами служебной деятельности сотрудников полиции в разные исторические периоды, узнали о задачах, стоящих перед правоохранительными органами, и методах их решения.
Павел Малышев отметил, что подобные мероприятия важны для гражданско патриотического воспитания подростков. По его словам, знакомство с историей органов внутренних дел помогает молодёжи осознать значимость работы полиции и может способствовать выбору профессии в сфере обеспечения правопорядка.
