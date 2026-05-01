Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспитанники детдома № 2 в ЕАО узнали историю полиции на экскурсии

Воспитанники детского дома № 2 посетили музей истории УМВД России по Еврейской автономной области.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанники детского дома № 2 посетили музей истории УМВД России по Еврейской автономной области. Цель мероприятия — познакомить ребят с историей развития правоохранительных органов региона и их ролью в обеспечении общественной безопасности, сообщает полиция по ЕАО. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Экскурсию для школьников провёл председатель Совета ветеранов УМВД России по ЕАО Павел Малышев. В музее представлены материалы, иллюстрирующие эволюцию региональной правоохранительной системы: от первых подразделений милиции до современных структур полиции. Ребята изучили архивные документы, фотографии и экспонаты, отражающие ключевые этапы становления органов внутренних дел области.

В ходе экскурсии воспитанники познакомились с примерами служебной деятельности сотрудников полиции в разные исторические периоды, узнали о задачах, стоящих перед правоохранительными органами, и методах их решения.

Павел Малышев отметил, что подобные мероприятия важны для гражданско патриотического воспитания подростков. По его словам, знакомство с историей органов внутренних дел помогает молодёжи осознать значимость работы полиции и может способствовать выбору профессии в сфере обеспечения правопорядка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru