Красноярцев приглашают активно провести майские праздники

Так, сегодня, 1 мая в 12:00 пройдет экскурсия по Геологическому музею под открытым небом с последующей прогулкой по экопарку «Гремячая грива» в Красноярске. Участники посетят экопавильон и Смотровую поляну, откуда открывается вид на Енисей и национальный парк «Красноярские Столбы». В этот же день в визит-центре «Серебряный лог» запланированы этнопрограммы. В 16:00 в юрте состоится мероприятие «Мастера хакасских степей: искусство металла и времени». Участникам расскажут о традициях обработки металла и предложат поучаствовать в мастер-классе по чеканке. В 17:00 пройдет программа «В гостях у хозяйки чума», посвященная культуре коренных народов Севера. 2 мая в 14:30 стартует пешая прогулка по маршруту от визит-центра «Гремячая грива» до экопарка «Березовая роща». Участники смогут выбрать дистанцию — 2 или 4 километра, рассчитанную на 1−2 часа. В этот же день в «Серебряном логу» в 15:00 повторят программу «В гостях у хозяйки чума», а в 16:00 пройдет мероприятие «Сибирские посиделки» в избе-пятистенке с мастер-классом по традиционным узорам. 3 мая программа продолжится. В 13:00 состоится еще одна встреча «В гостях у хозяйки чума», а в 14:00 — тематическое мероприятие «Вечера сибирских сказаний: легенды народов степи». Участники познакомятся с фольклором и смогут сделать амулеты из бисера на мастер-классе. Все мероприятия бесплатные. Для участия необходима предварительная регистрация на страничке визит-центра Серебряный лог и VisitSiberia ВКонтакте.