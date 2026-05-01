Степашин рассказал, можно ли хранить дома изъятые из продажи книги

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Книги, изъятые из продажи после экспертиз Российского книжного союза, в том числе роман Стивена Кинга «Оно», не запрещено хранить дома, сообщил РИА Новости президент РКС Сергей Степашин.
Ранее он озвучил несколько наименований книг, которые проверялись экспертным центром при РКС по запросу издательств и госструктур. Среди проверенных книг, кроме романа Кинга, были в том числе «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Мой полицейский» Бетана Робертса, «Комната Джованни» Джеймса Болдуина — все они после экспертиз и рекомендаций были сняты с продаж.
«Дома — ради бога, храните», — заявил Степашин, отвечая на вопрос, существует ли какая-либо ответственность за хранение перечисленных книг, и добавил, что это не запрещено.