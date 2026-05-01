В Омской области после проверки детсад обязали по суду устранить нарушения

В Шербакульском районе суд обязал детский сад «Солнышко» исправить многочисленные нарушения санитарных норм. Проверка, проведенная Роспотребнадзором, выявила в учреждении целый ряд проблем, которые могут угрожать здоровью детей.
Выяснилось, что малыши спят на кроватях без жесткого основания — вместо него используются пружинные сетки. Кроме того, сама мебель оказалась сколотой и рассохшейся. Шкафчики для одежды тоже повреждены: у них деформированы дверцы и сломана древесина. В туалете средней группы на раковине обнаружили трещины и сколы, а полы во многих помещениях имеют дефекты. В окнах местами треснули стекла, а горячие батареи ничем не ограждены — это особенно опасно для маленьких детей.
Проверяющие также обратили внимание, что воспитатели и их помощники не обеспечены санитарной одеждой в нужном количестве, хотя им положено не менее двух комплектов на человека. А моечные ванны для посуды оказались слишком маленькими, чтобы полностью погружать в воду тарелки и чашки для качественной обработки. Шербакульский районный суд не только обязал само дошкольное учреждение устранить все нарушения до 1 сентября 2026 года, но и потребовал от местной администрации и управления образования профинансировать эти работы. Впрочем, решение пока не вступило в законную силу, и у сторон есть время на его обжалование.