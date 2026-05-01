Одессу трясет от 50 взрывов: «Кинжалы» перерезали огнем морские пути НАТО

Ночная атака на Одесскую область, в ходе которой жители насчитали около 50 взрывов, стала комплексным ударом по военной логистике ВСУ и безэкипажному флоту. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru назвал ключевые цели и объяснил, почему Россия переходит к стратегии постоянного возмездия в Чёрном море.
Разбивают инфраструктуру портов.
По словам Дандыкина, удары наносились в первую очередь по портовой инфраструктуре — важнейшим пунктам получения Киевом западного оружия и боеприпасов.
«Портов много: от Измаила до районов под Николаевом, но в основном это Одесский, Ильичёвск, Черноморск», — уточнил он.
Под атаку попали и топливные терминалы. Эксперт подчеркнул, что в ответ на попытки устроить в России экологическую катастрофу, воспрепятствовать вывозу нефти и подорвать экономику целенаправленно поражается вся портовая структура Украины, включая краны и перегрузочное оборудование.
Подожгли судно НАТО.
Одним из результатов ночного налёта стало поражение судна у Одессы, на котором вспыхнул сильный пожар. Дандыкин не исключил, что на борту находились боеприпасы.
«Вероятно, перевозили снаряды, потому что бывшие страны соцлагеря — особенно Болгария — активно действуют в этом плане. Чехия, насколько я знаю, производит до миллиона крупнокалиберных снарядов и поставляет их киевскому режиму. Могли быть и ракеты», — заявил он.
Открыта охота на морские дроны и британских инструкторов.
Не менее важной частью операции является уничтожение безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.
По данным эксперта, черноморцы не так давно за сутки поразили шесть таких целей.
«Это серьёзный результат, но с наступлением весенне-летнего сезона интенсивность атак возрастёт: противник накопил ресурсы. Речь идёт о действиях фактически сформированной бригады БЭКов», — предупредил Дандыкин.
По его мнению, настало время уничтожать не только носители, но и место базирования — «выковыривать это гнездо полностью».
Под удар, как подчеркнул капитан первого ранга, должны попасть штаб бригады, технические специалисты и иностранные инструкторы, прежде всего британские, «где бы они ни прятались в прибрежной полосе». Одна из таких баз, предположил эксперт, может находиться в районе Очакова.
Удары возмездия выбьют ВСУ с Черного моря.
Характеризуя текущий момент, Дандыкин констатировал, что «киевский режим находится в крайне активной и звериной фазе», поэтому ответы за атаки на Туапсе и Севастополь уже даны, и пришла пора наносить удары возмездия постоянно и комплексно.
«Противник бьёт без разбора, в том числе по гражданским танкерам, независимо от флага… Суть режима Зеленского исключает необходимость точечных “ответок”. Требуется планомерное и постоянное возмездие за всё, что происходит на черноморских берегах и в Севастополе. Бить важно регулярно, используя весь арсенал: ракетные комплексы, авиацию, морские силы и гиперзвуковое оружие — “Кинжалы”, а при необходимости и “Орешник”», — сказал эксперт.
По словам Дандыкина, всё идёт к тому, чтобы Россия максимально обезопасила себя на Черноморском направлении, вплоть до границы с Абхазией.
«Стоит задача — свести угрозу к минимуму, а в идеале — ликвидировать полностью. Это станет возможным, когда российские силы возьмут под контроль всё Причерноморье. Пока ВСУ там сидят, безобразничают и пиратствуют, покоя не будет никому», — подытожил он.