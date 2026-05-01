Одессу трясет от 50 взрывов: «Кинжалы» перерезали огнем морские пути НАТО

В Одесской области прогремело около полусотни взрывов. Удары наносились по портовой инфраструктуре и другим важным целям ВСУ. Василий Дандыкин объяснил aif.ru логику планомерного возмездия РФ, призвав «выковыривать» гнездо британских наемников.

Источник: Аргументы и факты

Ночная атака на Одесскую область, в ходе которой жители насчитали около 50 взрывов, стала комплексным ударом по военной логистике ВСУ и безэкипажному флоту. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru назвал ключевые цели и объяснил, почему Россия переходит к стратегии постоянного возмездия в Чёрном море.

Разбивают инфраструктуру портов.

По словам Дандыкина, удары наносились в первую очередь по портовой инфраструктуре — важнейшим пунктам получения Киевом западного оружия и боеприпасов.

«Портов много: от Измаила до районов под Николаевом, но в основном это Одесский, Ильичёвск, Черноморск», — уточнил он.

Под атаку попали и топливные терминалы. Эксперт подчеркнул, что в ответ на попытки устроить в России экологическую катастрофу, воспрепятствовать вывозу нефти и подорвать экономику целенаправленно поражается вся портовая структура Украины, включая краны и перегрузочное оборудование.

Подожгли судно НАТО.

Одним из результатов ночного налёта стало поражение судна у Одессы, на котором вспыхнул сильный пожар. Дандыкин не исключил, что на борту находились боеприпасы.

«Вероятно, перевозили снаряды, потому что бывшие страны соцлагеря — особенно Болгария — активно действуют в этом плане. Чехия, насколько я знаю, производит до миллиона крупнокалиберных снарядов и поставляет их киевскому режиму. Могли быть и ракеты», — заявил он.

Открыта охота на морские дроны и британских инструкторов.

Не менее важной частью операции является уничтожение безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ.

По данным эксперта, черноморцы не так давно за сутки поразили шесть таких целей.

«Это серьёзный результат, но с наступлением весенне-летнего сезона интенсивность атак возрастёт: противник накопил ресурсы. Речь идёт о действиях фактически сформированной бригады БЭКов», — предупредил Дандыкин.

По его мнению, настало время уничтожать не только носители, но и место базирования — «выковыривать это гнездо полностью».

Под удар, как подчеркнул капитан первого ранга, должны попасть штаб бригады, технические специалисты и иностранные инструкторы, прежде всего британские, «где бы они ни прятались в прибрежной полосе». Одна из таких баз, предположил эксперт, может находиться в районе Очакова.

Удары возмездия выбьют ВСУ с Черного моря.

Характеризуя текущий момент, Дандыкин констатировал, что «киевский режим находится в крайне активной и звериной фазе», поэтому ответы за атаки на Туапсе и Севастополь уже даны, и пришла пора наносить удары возмездия постоянно и комплексно.

«Противник бьёт без разбора, в том числе по гражданским танкерам, независимо от флага… Суть режима Зеленского исключает необходимость точечных “ответок”. Требуется планомерное и постоянное возмездие за всё, что происходит на черноморских берегах и в Севастополе. Бить важно регулярно, используя весь арсенал: ракетные комплексы, авиацию, морские силы и гиперзвуковое оружие — “Кинжалы”, а при необходимости и “Орешник”», — сказал эксперт.

По словам Дандыкина, всё идёт к тому, чтобы Россия максимально обезопасила себя на Черноморском направлении, вплоть до границы с Абхазией.

«Стоит задача — свести угрозу к минимуму, а в идеале — ликвидировать полностью. Это станет возможным, когда российские силы возьмут под контроль всё Причерноморье. Пока ВСУ там сидят, безобразничают и пиратствуют, покоя не будет никому», — подытожил он.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше