Генерал Попов: США объявили об НЛО для отвлечения внимания от войны в Иране

Решение президента США Дональда Трампа раскрыть данные о неопознанных летающих объектах — не что иное, как классическая технология отвлечения внимания от катастрофического положения дел на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.
Напомним, Трамп пообещал, что власти в ближайшее время опубликуют максимально возможный объем данных об НЛО, которые основаны по большей части на показаниях военных пилотов.
«Привлечь внимание — это очень правильный ход. У США сейчас очень невыгодное положение с военно-политической обстановкой в Иране, с Израилем тоже проблемы. Конечно, нужно чем-то отвлечь народ, переключить внимание. И это реальный шаг, который даёт эффект», — сказал Попов.
По словам генерала, технология перераспределения общественного внимания стара как мир и активно используется всеми политиками.
«Люди переключаются с удовольствием, начинают внимательно изучать какие-то материалы, и это даёт положительный эффект. Как эффект плацебо в медицине: дают человеку простую дистиллированную воду и говорят, что это такой чудодейственный состав, что ты завтра встанешь на ноги и полетишь на собственных крыльях. И главное — вера. Главное — наш мозг заставит это работать. И мы побеждаем и недуги, и болезни, и выздоровление наступает. Публикация данных про НЛО — из той же серии воздействия на психологию народонаселения целых стран и континентов», — пояснил эксперт.
Вместе с тем Попов отметил, что полностью сбрасывать со счетов феномен НЛО всё же не стоит.
«Я много встречался в своё время с Мариной Попович — женой космонавта Поповича. Она в конце своей деятельности и на пенсии очень увлекалась уфологией, исследованием необычных явлений. Я от неё получил массу интересной информации. Иногда действительно думаешь: “Я просто под своим ракурсом не видел того или иного проблемного вопроса, а тут вдруг так объяснят — не поверить просто невозможно”. Так что этот шаг Трампа — как ход в шахматах», — отметил генерал.
По мнению Попова, даже если публикация материалов об НЛО состоится, обсуждать её будут ещё несколько месяцев, и за это время неудобная для Белого дома повестка по Ирану благополучно уйдёт в тень.
«Польза от этого какая-то есть. Это звенья одной цепи. Трампу это надо. Это козырь в рукаве», — заключил собеседник aif.ru.