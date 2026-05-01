Иран сразится за уран: началась главная битва против США на Ближнем Востоке

Военная кампания США, призванная сокрушить Иран, натолкнулась на неожиданное препятствие. Несмотря на многодневные бомбардировки и колоссальные разрушения, Исламская Республика сохранила около 450 килограммов высокообогащенного урана. По этой причине США могут решиться на отчаяный шаг — наземную операцию. В противном случае Вашингтон никак не сможет объяснить, для чего начинал войну против Ирана.
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru проанализировал потери США, которые Пентагон оценил в $25 млрд, и сказал, чем может обернуться, по сути, самоубийственная операция американцев на земле.
Стратегический тупик США.
Кнутов указал на стратегический тупик, в котором оказался Вашингтон после полутора месяцев ведения активных боевых действий.
«Иран тоже понёс очень тяжёлые потери в конфликте с США: уничтожено от 30 до 40 представителей высшего руководства, флот, система ПВО выведена из строя процентов на 70—80. Но основной козырь Ирана — ракетная программа, она функционирует и представляет до сих пор для США колоссальную угрозу. Утрачен контроль за морским проливом, но Иран сохранил ядерный уран — около 450 кг», — пояснил эксперт.
Аналитики The Wall Street Journal подтверждают: несмотря на удары по объектам в Натанзе и Фордо, центрифуги для обогащения урана уцелели, а запасы материала, пригодного для создания нескольких ядерных боеприпасов, надежно укрыты в укрепленных подземных тоннелях близ Исфахана.
Скрытые цифры: эпический провал «Эпической ярости» США.
Потери Вашингтона оказались несоизмеримы с достигнутыми результатами. Официальные лица Пентагона заявили о тратах на операцию в размере 25 миллиардов. Однако независимые аудиторы называют совсем другие цифры. Ресурс Iran War Cost Tracker, ведущий объективный подсчет, оценивает реальные расходы СШАболее чем в 65 млрд, поскольку в отчетах Минобороны не учтены расходы на топливо, логистику и ремонт десятков баз.
Кнутов объясняет эту разницу в данных стремлением руководства Пентагона уйти от ответственности.
«Пентагон не заинтересован раскрывать правду. Есть данные, что он действительно скрывает объективные потери, расходы. Например, The New York Times привела данные о том, что порядка 800 с лишним ракет Patriot было израсходовано, а при этом сенатор американский выступал и сказал, что 1100. 300 ракет — это всё-таки ощутимая разница. В этих условиях, кроме того, Питу Хегсету грозит импичмент, поэтому он заинтересован, чтобы всё выглядело достаточно гладко», — пояснил он.
Действительно, угроза импичмента для министра войны США Пита Хегсета стала реальной: демократы внесли резолюцию с требованием отставки, обвинив его не просто в провалах, а в военных преступлениях, включая бомбардировку школы в Минабе.
Трудный выбор: наземная операция как единственный выход.
На фоне оглушительных провалов на Ближнем Востоке, Белый дом оказался в безвыходном положении. Завершить кампанию, не уничтожив иранский уран, — значит официально признать поражение. Юрий Кнутов считает, что именно это может толкнуть США к крайнему шагу — сухопутному вторжению.
«В крайней ситуации Трамп может решиться на проведение наземной операции как раз по захвату этого урана. И это единственная проблема, которая есть на сегодняшний день для США. Они могут попытаться либо полностью уничтожить место его хранения, либо попытаться захватить. Какой-то из этих вариантов Вашингтон вынужден будет выбрать, в противном случае он не сохранит своего лица и не сможет обосновать проведение военной операции в Иране», — пояснил эксперт.
Проблема в том, что наземная операция по захвату хранилищ ядерных материалов в Исфахане — это логистический кошмар. По оценкам западных специалистов, для этого пришлось бы задействовать сотни единиц бронетехники, а сами цилиндры с газообразным ураном крайне опасны при транспортировке. Более того, даже частичная оккупация прибрежной зоны длиной в 100 километров, необходимая для деблокады пролива, потребует сотен тысяч солдат в химзащите.
По мнению Кнутова, отказ Вашингтона от силового изъятия урана будет означать одно: вся дорогостоящая операция на Ближнем Востоке провалилась.
Иран не сломлен.
Несмотря на беспрецедентное давление, Тегеран показал удивительную живучесть. Уничтожение ракетными ударами более 155 иранских военных кораблей и 90% военно-морского флота не лишило Иран контроля над Ормузским проливом. Малые быстроходные катера КСИР продолжают атаковать танкеры и представляют серьезную угрозу судоходству.
Юрий Кнутов уверен, что в стратегическом плане Исламская Республика уже выигрывает.
«Иран доказал, что он в состоянии сопротивляться и нанести противнику серьёзный ущерб. Тактика Ирана, которая была выбрана, сработала очень хорошо», — резюмировал собеседник aif.ru.
Аналитики подтверждают: армия США израсходовала почти 50% запасов критически важных ракет Patriot и высокоточных боеприпасов, на восполнение которых уйдут годы. В то же время ракетная программа Ирана продолжает действовать, создавая для объектов Пентагона в регионе угрозу, которую официальные лица США предпочитают замалчивать.