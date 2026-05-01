Иран сразится за уран: началась главная битва против США на Ближнем Востоке

США могут решиться на самоубийственную наземную операцию для захвата иранского урана. Военный эксперт Юрий Кнутов оценил, почему эта операция может стать финальным провалом США.

Источник: Аргументы и факты

Военная кампания США, призванная сокрушить Иран, натолкнулась на неожиданное препятствие. Несмотря на многодневные бомбардировки и колоссальные разрушения, Исламская Республика сохранила около 450 килограммов высокообогащенного урана. По этой причине США могут решиться на отчаяный шаг — наземную операцию. В противном случае Вашингтон никак не сможет объяснить, для чего начинал войну против Ирана.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru проанализировал потери США, которые Пентагон оценил в $25 млрд, и сказал, чем может обернуться, по сути, самоубийственная операция американцев на земле.

Стратегический тупик США.

Кнутов указал на стратегический тупик, в котором оказался Вашингтон после полутора месяцев ведения активных боевых действий.

«Иран тоже понёс очень тяжёлые потери в конфликте с США: уничтожено от 30 до 40 представителей высшего руководства, флот, система ПВО выведена из строя процентов на 70—80. Но основной козырь Ирана — ракетная программа, она функционирует и представляет до сих пор для США колоссальную угрозу. Утрачен контроль за морским проливом, но Иран сохранил ядерный уран — около 450 кг», — пояснил эксперт.

Аналитики The Wall Street Journal подтверждают: несмотря на удары по объектам в Натанзе и Фордо, центрифуги для обогащения урана уцелели, а запасы материала, пригодного для создания нескольких ядерных боеприпасов, надежно укрыты в укрепленных подземных тоннелях близ Исфахана.

Скрытые цифры: эпический провал «Эпической ярости» США.

Потери Вашингтона оказались несоизмеримы с достигнутыми результатами. Официальные лица Пентагона заявили о тратах на операцию в размере 25 миллиардов. Однако независимые аудиторы называют совсем другие цифры. Ресурс Iran War Cost Tracker, ведущий объективный подсчет, оценивает реальные расходы СШАболее чем в 65 млрд, поскольку в отчетах Минобороны не учтены расходы на топливо, логистику и ремонт десятков баз.

Кнутов объясняет эту разницу в данных стремлением руководства Пентагона уйти от ответственности.

«Пентагон не заинтересован раскрывать правду. Есть данные, что он действительно скрывает объективные потери, расходы. Например, The New York Times привела данные о том, что порядка 800 с лишним ракет Patriot было израсходовано, а при этом сенатор американский выступал и сказал, что 1100. 300 ракет — это всё-таки ощутимая разница. В этих условиях, кроме того, Питу Хегсету грозит импичмент, поэтому он заинтересован, чтобы всё выглядело достаточно гладко», — пояснил он.

Действительно, угроза импичмента для министра войны США Пита Хегсета стала реальной: демократы внесли резолюцию с требованием отставки, обвинив его не просто в провалах, а в военных преступлениях, включая бомбардировку школы в Минабе.

Трудный выбор: наземная операция как единственный выход.

На фоне оглушительных провалов на Ближнем Востоке, Белый дом оказался в безвыходном положении. Завершить кампанию, не уничтожив иранский уран, — значит официально признать поражение. Юрий Кнутов считает, что именно это может толкнуть США к крайнему шагу — сухопутному вторжению.

«В крайней ситуации Трамп может решиться на проведение наземной операции как раз по захвату этого урана. И это единственная проблема, которая есть на сегодняшний день для США. Они могут попытаться либо полностью уничтожить место его хранения, либо попытаться захватить. Какой-то из этих вариантов Вашингтон вынужден будет выбрать, в противном случае он не сохранит своего лица и не сможет обосновать проведение военной операции в Иране», — пояснил эксперт.

Проблема в том, что наземная операция по захвату хранилищ ядерных материалов в Исфахане — это логистический кошмар. По оценкам западных специалистов, для этого пришлось бы задействовать сотни единиц бронетехники, а сами цилиндры с газообразным ураном крайне опасны при транспортировке. Более того, даже частичная оккупация прибрежной зоны длиной в 100 километров, необходимая для деблокады пролива, потребует сотен тысяч солдат в химзащите.

По мнению Кнутова, отказ Вашингтона от силового изъятия урана будет означать одно: вся дорогостоящая операция на Ближнем Востоке провалилась.

Иран не сломлен.

Несмотря на беспрецедентное давление, Тегеран показал удивительную живучесть. Уничтожение ракетными ударами более 155 иранских военных кораблей и 90% военно-морского флота не лишило Иран контроля над Ормузским проливом. Малые быстроходные катера КСИР продолжают атаковать танкеры и представляют серьезную угрозу судоходству.

Юрий Кнутов уверен, что в стратегическом плане Исламская Республика уже выигрывает.

«Иран доказал, что он в состоянии сопротивляться и нанести противнику серьёзный ущерб. Тактика Ирана, которая была выбрана, сработала очень хорошо», — резюмировал собеседник aif.ru.

Аналитики подтверждают: армия США израсходовала почти 50% запасов критически важных ракет Patriot и высокоточных боеприпасов, на восполнение которых уйдут годы. В то же время ракетная программа Ирана продолжает действовать, создавая для объектов Пентагона в регионе угрозу, которую официальные лица США предпочитают замалчивать.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше