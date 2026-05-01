Фонтаны запустили в Иркутске в День Весны и Труда 1 мая 2026

«Перед запуском проведены подготовительные работы — сборка, монтаж оборудования, проверка целостности гидроизоляции, очистка и промывка, покраска чаш. Их подключили к электрическим сетям и водоснабжению», — сообщает пресс-служба.
Во время сезона раз в месяц будут проводить поочерёдную помывку всех фонтанов, для этого нужно будет отключать оборудование, сливать воду, очищать чащу и заполнять её снова — это будет занимать от 1 до 3 дней.
Фонтаны начали работать в День Весны и Труда — дата, которая на протяжении десятилетий сохраняет особое место в календаре. Праздник стал символом обновления, единения и радости пробуждающейся природы.