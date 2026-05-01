Западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с РФ. Такое мнение в четверг, 30 апреля, высказал американский журналист Такер Карлсон.
— Неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине. Оно затянуло его за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинцев. Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование, — заявил он на своем YouTube-канале.
Карлсон добавил, что такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий на Украине, что фактически легализовал ее президент Владимир Зеленский.
В марте Такер Карлсон высказался, что у политиков на Западе, разжигающих ненависть и говорящих о войне с Россией, нет шансов одержать победу над ней. По его словам, снабжение ВСУ оружием из Европы для борьбы с РФ обречено на провал.
Президент Соединенных Штатов Дональд обвинил европейских союзников по НАТО в доведении Украины до состояния «полного бардака» в стране.