Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать макарон в день без вреда

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать макарон в день без вреда для здоровья.
«Разумной суточной нормой считается употребление около 300 г готовой пищи, богатой крахмалами, — макароны относятся именно к этой группе. 300 г в день — оптимальное количество, которое даёт адекватную углеводную нагрузку, не провоцирует системного переедания и не оказывает негативного влияния на углеводный обмен: не вызывает резких скачков сахара и не способствует ожирению», — сказал Поляков.
При этом он обратил внимание, что «макароны макаронам рознь».
«Предпочтительнее изделия из твёрдых сортов пшеницы. Простые разваренные макароны могут значительно сильнее влиять на уровень сахара в крови. Кроме того, помимо традиционных пшеничных, существуют макароны из бобовых, кукурузные и другие виды», — подытожил Поляков.
