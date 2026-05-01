Диетолог Поляков сказал, сколько можно съедать макарон в день без вреда

Диетолог Поляков рассказал, сколько можно съедать макарон в день. Врач назвал, какие макароны предпочтительные для употребления.

Источник: Аргументы и факты

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал aif.ru, сколько можно съедать макарон в день без вреда для здоровья.

«Разумной суточной нормой считается употребление около 300 г готовой пищи, богатой крахмалами, — макароны относятся именно к этой группе. 300 г в день — оптимальное количество, которое даёт адекватную углеводную нагрузку, не провоцирует системного переедания и не оказывает негативного влияния на углеводный обмен: не вызывает резких скачков сахара и не способствует ожирению», — сказал Поляков.

При этом он обратил внимание, что «макароны макаронам рознь».

«Предпочтительнее изделия из твёрдых сортов пшеницы. Простые разваренные макароны могут значительно сильнее влиять на уровень сахара в крови. Кроме того, помимо традиционных пшеничных, существуют макароны из бобовых, кукурузные и другие виды», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков назвал самую вредную для организма выпечку.