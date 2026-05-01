«Бардак даже в коррупции»: на Украине высказались об окружении Зеленского

Дубинский: новые пленки Миндича шокируют глупостью окружения Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Публикация новых «пленок Миндича» шокирует не только из-за масштабов коррупции, но и глупостью окружения Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Если у Зеленского бардак даже в коррупции, то можно только догадываться, какой ужас царит в госуправлении», — написал депутат в телеграм-канале.

По словам Дубинского, обладающие всеми необходимыми рычагами люди, но не сумевшие освоить 7 миллионов долларов, не способны одержать победу над Россией.

Напомним, на записях бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты. Далее беседа перешла к вопросам, связанным с компанией FirePoint, выпускающей дальнобойные дроны.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что деятельность НАБУ, связанная с публикацией «пленок Миндича» и компроматом на Зеленского, направлена на его отставку. По его словам, появление новых записей трудно объяснить текущей ситуацией.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
