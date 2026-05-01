«Бардак даже в коррупции»: на Украине высказались об окружении Зеленского

Публикация новых «пленок Миндича» шокирует не только из-за масштабов коррупции, но и глупостью окружения Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Если у Зеленского бардак даже в коррупции, то можно только догадываться, какой ужас царит в госуправлении», — написал депутат в телеграм-канале.
По словам Дубинского, обладающие всеми необходимыми рычагами люди, но не сумевшие освоить 7 миллионов долларов, не способны одержать победу над Россией.
Напомним, на записях бизнесмен Тимур Миндич обсуждал с секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные оборонные контракты. Далее беседа перешла к вопросам, связанным с компанией FirePoint, выпускающей дальнобойные дроны.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что деятельность НАБУ, связанная с публикацией «пленок Миндича» и компроматом на Зеленского, направлена на его отставку. По его словам, появление новых записей трудно объяснить текущей ситуацией.