В РАН назвали самые редкие языки народов России

«Все языки, у которых меньше 10 носителей, находятся на грани исчезновения. Но совсем недалеко от этой грани и языки, у которых меньше 50 или даже меньше 100 носителей: ижорский, кетский, чулымско-тюркский, сахалинско-нивхский, амурско-нивхский, северноюкагирский, тундровый энецкий, лесной энецкий, среднеамурский нанайский, карагашский», — рассказала Казакевич.