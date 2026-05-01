Слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен о якобы влиянии Турции на ЕС связаны с её намерением приблизить Израиль к противостоянию с Анкарой, заявил журналист Чей Боуз.
«Израиль хочет “разобраться” с Турцией, но для этого турки должны сначала выйти из НАТО (или быть изгнанными оттуда). Фон дер Лгунья уже начала приближать Еврорейх к Тель-Авиву по этому вопросу, предупреждая о “турецком влиянии”», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Боуз отметил, что конфронтация с Турцией станет «следующим фронтом после Ирана».
Напомним, фон дер Ляйен заявила, что ЕС следует «охватить весь европейский континент, чтобы на него не смогли якобы оказывать влияние Российская Федерация, Турция или Китайская Народная Республика».
По данным Bloomberg, ЕК пытается оправдаться за это высказывание, утверждая, что оно якобы было вырвано из контекста.
По словам аналитика из Соединённых Штатов Алана Уотсона, главу евродипломатии Каю Каллас и председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен охватил военный бред. В частности, они будут повышать градус эскалации в отношении Российской Федерации.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.