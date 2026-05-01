Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горы трупов под Славянском: раскрыты детали секретной операции

Минобороны РФ 30 апреля сообщило об освобождении Новоалександровки в ДНР. Военный эксперт Ян Гагин рассказал, что известно о потерях ВСУ под Славянском.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери во время боев за населенный пункт Новоалександровка в ДНР, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Ян Гагин.

Напомним, Минобороны РФ в четверг, 30 апреля, сообщило об освобождении Новоалександровки в Донецкой Народной Республике. Тогда же стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Корчаковка в Сумской области.

Гагин отметил, что Новоалександровка — очень важный с точки зрения стратегических возможностей населенный пункт, который откроет российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск.

«Противник понес серьезные потери в Новоалександровке, в частности, там были разгромлены подразделения беспилотных систем ВСУ. Их численность была довольно большой, и существенная часть этих боевиков была уничтожена, другие — отступили», — сообщил специалист.

По словам военного эксперта, Новоалександровка имеет важное стратегическое значение.

«Вообще Новоалександровка является небольшим населенным пунктом: и по площади, и по численности населения. Однако освобождение населенного пункта играет важную роль в дальнейшем продвижении российских подразделений», — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что невероятные события у Славянска вызвали панику в ВСУ.

Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал о ситуации возле Славянска, а также назвал срок освобождения российскими военными всего Донбасса.