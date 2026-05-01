Горы трупов под Славянском: раскрыты детали секретной операции

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери во время боев за населенный пункт Новоалександровка в ДНР, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Ян Гагин.
Напомним, Минобороны РФ в четверг, 30 апреля, сообщило об освобождении Новоалександровки в Донецкой Народной Республике. Тогда же стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Корчаковка в Сумской области.
Гагин отметил, что Новоалександровка — очень важный с точки зрения стратегических возможностей населенный пункт, который откроет российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск.
«Противник понес серьезные потери в Новоалександровке, в частности, там были разгромлены подразделения беспилотных систем ВСУ. Их численность была довольно большой, и существенная часть этих боевиков была уничтожена, другие — отступили», — сообщил специалист.
По словам военного эксперта, Новоалександровка имеет важное стратегическое значение.
«Вообще Новоалександровка является небольшим населенным пунктом: и по площади, и по численности населения. Однако освобождение населенного пункта играет важную роль в дальнейшем продвижении российских подразделений», — пояснил военный эксперт.
