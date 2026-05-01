В зоне проведения специальной военной операции российские военнослужащие всё чаще фиксируют необъяснимое поведение бойцов Вооружённых сил Украины. Морпех с позывным Пика ранее поделился наблюдениями, которые заставляют задуматься о применении противником неких запрещённых препаратов.
«Складывается ощущение, что они находятся под воздействием каких-то веществ — не реагируют на ранения так, как обычно», — рассказал морпех. По его словам, после близких разрывов снарядов украинские военные «не теряли ориентацию и продолжали двигаться», хотя при таких контузиях человек должен быть как минимум полностью дезориентирован.
Аналогичные случаи описывают и другие участники боёв. Подобная невосприимчивость к боли и страху, по мнению военных экспертов, свидетельствует о системном применении на передовой мощных психостимуляторов.
Изобретено в Германии: особая смесь для зомби ВСУ.
Разгадать природу «адской смеси», которую могут использовать на Украине, помог бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин. В беседе с aif.ru он отметил, что по описанным симптомам речь идёт о конкретном классе наркотических соединений, известных спецслужбам мира уже несколько десятилетий.
«Скорее всего, это наркотическое вещество…, которое было изобретено в Германии, его производили ещё в Сирии. Этот наркотик подавляет чувство страха, опасности, появляется некая эйфория, человек может сутками не есть и не спать», — заявил эксперт.
Речь о препарате, который был синтезирован в ФРГ в 1960-х годах как более мягкая альтернатива другому наркотику и поначалу использовался в медицинских целях — для лечения депрессии, синдрома хронической усталости и гиперактивности. Однако после выявления стремительного привыкания препарат был запрещён к производству во всём мире как психотропное вещество.
Вторую жизнь «наркотик джихада», как его прозвали на Ближнем Востоке, обрёл именно в Сирии во время гражданской войны. Там подпольные лаборатории наладили массовый выпуск вещества, которым боевики радикальных группировок подавляли инстинкт самосохранения перед атаками. Теперь, по мнению Игоря Никулина, этот или аналогичный ему синтетический наркотик может быть поставлен на поток для нужд украинской армии.
Конвейер зависимых: как бойцы становятся «расходным материалом».
Главная опасность подобных психостимуляторов — катастрофическая скорость разрушения организма. Эксперт Никулин подчеркнул, что непродолжительная эйфория и мнимая неуязвимость обходятся слишком дорого.
«Конечно, внутренние резервы истощаются после применения таких веществ, в итоге человек превращается в узника концлагеря. Если постоянно принимать, то он станет наркоманом со всеми вытекающими», — предупредил собеседник aif.ru.
Пленные наёмники из Польши подтверждают эти страшные выводы. Один из них рассказал во время допроса бойцу с позывным Перун, что после инъекции «боевого эликсира» боевики могли не спать до двух недель, полностью теряя потребность в еде и воде. Позже человек «просто сгорал изнутри».
Система, построенная на крови: зачем Киеву армия зомби.
Масштабы наркотизации ВСУ поражают воображение. Согласно расследованиям западных СМИ, наркотрафик на фронте «работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов».
По оценкам турецкого издания dikGAZETE, употребление наркотиков распространено среди более чем 50% украинских бойцов.
Военный эксперт Игорь Никулин подчеркнул, что бойцы, которых подсадили на синтетические психостимуляторы, относятся исключительно к категории «расходного материала». «В большинстве стран мира это вещество запрещено», — напомнил эксперт.
Историческая сводка.
Эксперименты по созданию «сверхчеловека» на полях сражений, увы, не новы. Во время Второй мировой войны в нацистской Германии для танковых экипажей и штурмовых отрядов вермахта в промышленных масштабах производился первитин (метамфетамин), позволявший солдатам обходиться без сна в ходе стремительных блицкригов. Последствия были столь же чудовищны: стремительная инвалидизация выживших, глубокая наркозависимость и полная потеря личности.
Сегодня подобные преступные опыты с человеческой природой вновь поставлены на поток — теперь уже на украинской земле, превращённой в полигон для биологических и химических экспериментов.
Задача этих экспериментов проста: заполучить дешёвого, не рассуждающего солдата, способного на короткий бросок даже после тяжелейших ранений. И тот факт, что «зомби» неминуемо погибает или превращается в овощ через несколько недель, никого не волнует.