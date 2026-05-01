Россиянам напомнили о новых правилах регистрационного учёта с 1 мая: что важно знать

В России вступил в силу новый приказ МВД. Ведомство будет снимать с регистрационного учета граждан, если они были фиктивно зарегистрированы по адресу проживания или временного пребывания.
К таким случаям относятся: вступивший в силу обвинительный приговор или постановление суда, процессуальный документ от органов дознания (или следствия), а также вступившее в силу постановление по административному правонарушению.
Нововведение касается трех категорий граждан: «фиктивных жильцов», собственников или нанимателей жилья, лиц, в отношении которых уже имеются процессуальные документы.
Гражданин России вправе оспорить решение о снятии с учета. Тогда процедура снятия приостанавливается или прекращается вплоть до появления нового вступившего в законную силу документа.
При этом с 11 мая для российских граждан отменяется визовый режим при поездках в Саудовскую Аравию с туристическими целями. Однако для работы, получения образования или паломничества виза остается обязательной.
KP.RU собрал полную информацию о том, какие наказания грозят дачникам в этом сезоне. А в ночь на 2 мая россияне могут стать свидетелями цветочного полнолуния.