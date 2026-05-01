Пожарные Хабаровского края спасли более 300 человек за год

Сегодня отмечается День пожарной охраны России. В Хабаровском крае службу несут 5,5 тысяч пожарных. За прошлый год они ликвидировали почти 4 тысячи возгораний и спасли более 300 человек, сообщает официальный канал Губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.