Пожарные Хабаровского края спасли более 300 человек за год

Сегодня отмечается День пожарной охраны России. В Хабаровском крае службу несут 5,5 тысяч пожарных. За прошлый год они ликвидировали почти 4 тысячи возгораний и спасли более 300 человек, сообщает официальный канал Губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ведётся планомерное укрепление материально технической базы подразделений. В текущем году в парк спецтехники добавлено 8 новых машин. В 2025 году открыты пожарные части в Переяславке, Найхине, Елабуге и Краснореченском, что обеспечило защиту 11 сёл и 39 тысяч человек.
Несколько примеров демонстрируют эффективность работы пожарных и их готовность к действиям в сложных условиях.
20 июня 2025 года Дмитрий Кутуркин, начальник караула 22 й части в Советской Гавани, эвакуировал 12 человек из задымлённого подъезда дома по ул. Черемховской, 35.
3 июня 2024 года Иван Шарин, начальник 71 й части в селе Аян, возглавил звено газодымозащитников при тушении пожара в общежитии. Были эвакуированы 6 человек, а также вынесены 9 газовых баллонов для предотвращения взрыва.
30 ноября 2025 года Игорь Селезнёв, начальник караула 7 й части в Комсомольске на Амуре, спас двух девочек (4 и 14 лет), пострадавших от ожогов и отравления угарным газом.
19 июня 2025 года Виктор Чумаков, начальник караула 79 й части в селе Троицкое, эвакуировал 23 человека из горящего общежития на ул. Калинина, 77, включая троих детей.
5 февраля 2026 года Виктор Шпинёв, командир отделения 41 й части в р. п. Эльбан, вывел из задымлённой многоэтажки трёх человек, обеспечив их средствами защиты.
Реализация мер по развитию пожарной охраны соответствует задачам, поставленным руководством страны, и направлена на повышение безопасности населения.
