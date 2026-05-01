В начале мая в Москве потеплеет до плюс 25 градусов

В середине первой декады мая в Москве возможно потепление до летних температур. Подробнее aif.ru рассказала синоптик Позднякова.

Источник: Аргументы и факты

К середине первой декады мая в Москве температура воздуха днем может превысить отметку +25°C, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Нарастание тепла произойдет в середине первой декады мая. Максимальная температура воздуха может превысить днем отметку +25°C в Москве. Такое вероятно», — сказала Позднякова.

При этом синоптик уточнила, что к середине мая возможно похолодание, температура воздуха днем не будет превышать отметку +15°C.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил aif.ru, когда в Москве ждать теплую весеннюю погоду.