Пала крепость ВСУ у Славянска, боевики разбиты: главная новость СВО 1 мая

Минобороны РФ сообщило об освобождении Новоалександровки в ДНР 30 апреля. Что известно о потерях ВСУ и какие перспективы открылись перед ВС РФ — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения продолжают улучшать свои позиции и продвигаться к Славянску. Одним из ключевых этапов на этом направлении стало освобождение населенного пункта Новоалександровка в ДНР.

Военный эксперт Ян Гагин в разговоре с aif.ru рассказал, что известно о потерях украинской армии во время боев за Новоалександровку и какие перспективы теперь открыты перед российскими подразделениями.

Напомним, Минобороны РФ в четверг, 30 апреля, сообщило об освобождении Новоалександровки в Донецкой Народной Республике. Тогда же стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Корчаковка в Сумской области.

Гагин отметил, что Новоалександровка — очень важный с точки зрения стратегических возможностей населенный пункт, который откроет российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск.

Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса. Вместе с Краматорском и Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию вдоль берега реки Казенный Торец.

Эта агломерация является важным транспортно-логистическим узлом северного Донбасса. Российские военные эксперты допускают, что весь Донбасс может быть освобожден российскими военными уже к августу 2026 года.

«Важное значение Новоалександровка, в том числе, имеет для нашей артиллерии и дроноводов. Кроме того, освобождение этого населенного пункта нарушит дальнейшее снабжение группировки противника в Славянске. То есть взятие под наш контроль этого села приближает не только освобождение других важных населенных пунктов, но и победу России в целом», — пояснил Гагин.

Военный эксперт добавил, что во время боевых действий в Новоалександровке ВСУ понесли серьезные потери личного состава и техники.

«Противник понес серьезные потери в Новоалександровке, в частности, там были разгромлены подразделения беспилотных систем ВСУ. Их численность была довольно большой, и существенная часть этих боевиков была уничтожена, другие — отступили», — сообщил специалист.

Ранее был раскрыт план действий в Славянске.