Ели мясо мужики. Эксперты раскрыли, как приготовить идеальный шашлык

Первомайские праздники для большинства россиян неразрывно связаны с приготовлением шашлыка. Неважно, где вы планируете отдыхать: на даче, на пикнике, в путешествии или дома — спрос на мясо в эти дни взлетает в разы.
Что нужно учесть при выборе мяса или полуфабрикатов, чтобы не испортить отдых себе и компании? Эксперты Донского филиала ЦОК АПК накануне майских каникул проверили мясную продукцию местных производителей и поделились полезными рекомендациями. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Как выбрать идеальный кусок?
С начала 2026 года в лаборатории центра исследовали более 390 тыс. тонн пищевой продукции. Из них на долю мяса и птицы пришлось 492,5 тонны (проведено 2,6 тыс. исследований). Эксперты выявили 15 случаев фальсификата, а также микробная трансглютаминаза, лактоны резорциловой кислоты. Отметим, что в продажу такие партии мяса не поступают. В итоге 99,8% проверенной продукции получили ветеринарные сертификаты качества.
Традиционно считается, что классика шашлыка — это свинина или баранина. На что стоит обратить внимание при выборе продукта?
«Мясо должно быть получено от здоровых животных, без признаков порчи, с клеймом, указывающим его категорию. Туши и отрубы должны быть неповреждёнными, здорового цвета, без видимых кровяных сгустков или остатков костной ткани, без посторонних веществ и загрязнений (грязи, частиц древесины и металла), без неприятного запаха, без следов ожогов и замораживания — с безопасным содержанием вредных веществ, которые определяются в испытаниях в лаборатории», — предупредила ветеринарный врач отдела ветеринарии органа инспекции Донского филиала ЦОК АПК Лилия Горлова.
При выборе полуфабрикатов важно обратить внимание на маркировку. Там должны быть указаны состав, контакты производителя, срок годности, дата изготовления, которая должна быть максимально близкой к текущей.
Не стоит обделять вниманием и категорию мяса. Для шашлыка лучше выбрать продукт категории А и Б, в нём 60% — 80% и более процентов мышечной ткани. Полуфабрикаты категорий В, Г и Д содержат больше жира и сухожилий. Мясо не должно иметь посторонних, гнилостных запахов. Если полуфабрикат изготовлен из несвежего сырья, это не скроют никакие маринад и специи.
При выборе мяса можно надавить на кусок, под пальцем образуется ямка. Если она быстро выравнивается, значит, продукция качественная, шашлык получится вкусным. Покупать мясо эксперты советуют только на официальных рынках или в магазинах. При этом стоит избегать мяса серого или коричневого цвета, с нарушенной упаковкой или если в пакете много жидкости (признак повторной заморозки).
«Для шашлыка можно приобрести как готовые маринованные полуфабрикаты, так и охлаждённые, хотя многие предпочитают мариновать мясо самостоятельно. В любом случае стоит помнить, что блюдо из замороженного мяса будет не таким сочным и вкусным, так как в нём меньше полезных веществ», — отметила руководитель испытательного центра Донского филиала ЦОК АПК Светлана Мижирицкая.
Простые правила.
Чтобы майский пикник прошёл без осложнений, и никто из гостей не заболел после него, эксперты напоминают о простых правилах.
Первое гласит, что не до конца прожаренный шашлык может содержать патогенные бактерии и таким образом стать причиной серьёзного отравления или расстройства ЖКТ.
Пережаренный шашлык таит в себе другую опасность. В хрустящей корочке может находиться опасный канцероген — бензапирен. Поэтому слишком «горелые» корочки мяса лучше срезать.
В приготовлении рекомендуется не использовать много соли и избегать открытого огня. Чтобы защитить мясо от образования опасных веществ, можно использовать фольгу.
Мясо в маринаде лучше хранить в холоде. Срок хранения полуфабриката зависит от производителя и рецепта, упаковки и других факторов. Такой период может колебаться в пределах от 24 часов до трёх и даже десяти суток — с применением вакуумной упаковки в условиях холодильника.
Готовый шашлык лучше хранить снятым с шампура или решётки и в холодильнике с температурой 2−6 градусов. Перед употреблением блюдо стоит сильно разогреть.
Ещё несколько рекомендаций помогут сделать так, чтобы отдых не омрачился болезнью.
Во-первых, тщательно мойте руки после контакта с сырым мясом. Во-вторых, используйте отдельные доски и ножи для сырого и готового. В-третьих, не храните готовые блюда рядом с сырыми полуфабрикатами в холодильнике. Наконец, не готовьте фарш или рубленое мясо заранее (более чем за сутки).
И помните о пожарной безопасности: жарьте только в оборудованных местах, особенно в пожароопасный сезон.