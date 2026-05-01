Учёные рассказали, почему китов всё чаще находят у берегов Владивостока

В акватории Владивостока заметили малого полосатика — кита Минке. Морской гигант резвился в бухте Тихой, чем порадовал местных жителей и туристов. Приморские учёные рассказали, что притягивает этих морских гигантов.
Встречи с китами для приморской столицы хоть и не редкость, но всё же вызывают неподдельный интерес. В залив Петра Великого эти млекопитающие заходили чаще до 1970-х годов, затем их количество заметно сократилось. Однако в последние годы, как отмечают специалисты, полосатиков стали видеть всё чаще.
По словам старшего научного сотрудника Национального центра морской биологии ДВО РАН Игоря Катина, кит Минке — самый многочисленный вид китов в Японском море. В тёплое время года они предпочитают заходить в бухты и заливы, будучи привычным обитателем вод залива Петра Великого. В прошлом популяция сильно пострадала из-за варварского китобойного промысла, но после запрета охоты в 1980-х годах количество особей вновь начало восстанавливаться.
Узнать малого полосатика несложно: спина у него тёмно-серая с голубоватым оттенком, брюхо белое, а на грудных плавниках заметна характерная белая поперечная полоса. Весной и летом киты часто заходят на мелководье в поисках корма. Их главное лакомство — тихоокеанская сельдь, жирная и питательная. Именно она в изобилии появляется в заливе с апреля по май. Осенью, когда сельдь вновь подходит к берегам Приморья, учёные наблюдают небольшие группки полосатиков от 3 до 10 особей.
Чаще всего малые полосатики встречаются в акватории Дальневосточного морского заповедника, который находится под управлением «Земли леопарда». При этом исследователи обращаются к капитанам маломерных судов с убедительной просьбой: не пытаться подходить к китам поближе. Они абсолютно миролюбивы, но беспокоить истинных хозяев этих вод не стоит, подчёркивают специалисты. Пока же владивостокцы могут лишь издалека любоваться грациозными гигантами, которые всё чаще возвращаются в родные воды.