Учёные рассказали, почему китов всё чаще находят у берегов Владивостока

Чаще всего малые полосатики встречаются в акватории Дальневосточного морского заповедника, который находится под управлением «Земли леопарда». При этом исследователи обращаются к капитанам маломерных судов с убедительной просьбой: не пытаться подходить к китам поближе. Они абсолютно миролюбивы, но беспокоить истинных хозяев этих вод не стоит, подчёркивают специалисты. Пока же владивостокцы могут лишь издалека любоваться грациозными гигантами, которые всё чаще возвращаются в родные воды.