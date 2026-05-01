Долгое отключение света грозит 2−3 мая только одному району Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 2 мая 2026, будут жители Нижних Баррикад. В субботу всего на час с 14.00 до 15.00 обесточат дома по адресам: пр. Волжский, 2, 4, 4А, 6, а также все организации в них: почта, Концессии теплоснабжения, ФЛ Заманова, ИП Бахшиев, ИП Зайцева, ИП Гуртяков, ул. Прибалтийская, 1−19, 2−16, Центр Ровесник, Наша Опора, Светосервис-Волгоград, ФПС № 23 МЧС, Фирма Гонт. Зато следующее отключение электричества будет долгим. Эти же дома и организации останутся без света еще раз с 14.00 часов 3 мая до 9.00 часов утра 4 мая.