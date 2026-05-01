В мае можно будет увидеть МКС и сближение Луны с Венерой и Юпитером

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Международную космическую станцию (МКС) в виде яркой звезды в западной части неба, а также сближение Луны с Венерой и Юпитером, метеорный поток эта-Аквариды и другие астрономические явления увидят жители Земли в течение мая. Об этом рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
«Май оказался одним из лучших месяцев для наблюдения МКС. С начала месяца станция будет наблюдаться в основном ближе к утру, а после 8 мая до окончания периода ее наблюдения — до 17 мая будет видна в основном до полуночи. МКС появляется как яркая звезда в западной части неба и постепенно движется в южную часть неба. 18, 19 и 20 мая Луна последовательно посетит самые яркие планеты — Венеру и Юпитер, наблюдать это красивое явление можно после 22:00 в западной части неба», — рассказал ученый.
По словам Санакоева, МКС на широте Екатеринбурга поднимется свыше 30 градусов над горизонтом, а в Салехарде ее можно будет увидеть у самого горизонта.
Кроме того, в ночь с 5 на 6 мая наступит пик метеорного потока эта-Аквариды, который будет довольно интенсивный — зенитное число метеоров около 40−80 штук в час, однако радиант будет восходить ближе к утру и находиться низко над горизонтом, поэтому, скорее всего, одиночный наблюдатель сможет увидеть не более нескольких метеоров в час. «Наблюдать метеоры лучше всего ближе к середине ночи в восточной части неба. Метеоры как салют будут лететь вверх от радианта, находящегося низко над горизонтом. В этом году насладиться метеорным потоком помешает почти полная Луна, освещенность около 80%», — добавляет ученый.