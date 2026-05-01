В Биробиджане аферисты выманили у женщины 5 млн рублей под видом ФСБ и ЦБ

В Биробиджане 44-летняя жительница обратилась в полицию после того, как лишилась 5 млн рублей в результате телефонного мошенничества, — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
По данным ведомства, схема началась со звонка от женщины, представившейся сотрудницей Центробанка. Она сообщила о «подозрительных операциях» по счетам и предупредила, что с потерпевшей свяжутся представители силовых структур.
После этого женщине позвонил лжесотрудник ФСБ. Он потребовал установить приложение для связи и, получив доступ к разговору, начал оказывать психологическое давление. Потерпевшую запугивали уголовной ответственностью за якобы финансирование недружественных государств и террористических организаций.
Под предлогом «проверки и защиты средств» женщину убедили снять со счетов 5 млн рублей и передать их мошенникам. Аферисты поддерживали постоянную связь и убеждали, что проводится проверка.
Лишь спустя три недели потерпевшая обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Проводится розыск причастных лиц.