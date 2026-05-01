Последний месяц весны проявляет характер: что ждет знаки зодиака в мае

Май подтолкнет к принятию судьбоносных решений. «Вечерняя Москва» вместе с астрологом и экспертом по раскрытию потенциала Евгенией Шустиной выяснила, какие важные события ждут знаки зодиака в следующем месяце.
Главным игроком на звездной арене в мае станет Плутон. Его ретроградное движение в начале месяца задаст тенденции и будет основным астрологическим аспектом. Начиная с 6-го числа планета, символизирующая внутренние силы, выдержку, трансформацию, перерождение и тягу к власти, начнет наиболее ярко проявлять свои качества. Ее ретроградный ход повлияет на возможность возникновения финансовых кризисов в начале и середине месяца.
Во второй половине мая Плутон станет более гармоничен, что позволит многим знакам зодиака проявить себя. Влияние планеты будет настаивать и мотивировать на принятие важных решений.
Плутон будто намеренно создаст ситуации сложного выбора, где остаться в нейтральной позиции не получится. Планета повлияет на важные аспекты в той или иной сфере жизни каждого знака зодиака, испытывая их выдержку, характер, силу и выносливость.
К основным астрологическим событиям мая подключится транзит планеты Венеры по Близнецам и Раку. Такое положение расслабит и отрицательно скажется на желании людей принимать судьбоносные решения. Проявятся социальные признаки Близнецов и Раков: захочется отдохнуть, съездить в путешествие, насладиться жизнью и больше общаться с близкими людьми.
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май 2026 года.
Овен: бурная социальная жизнь.
Для Овнов май — это месяц активности в финансовом и общественном плане. Представители огненной стихии будут заметны везде. Им захочется особенно ярко проявлять себя, общаться, посещать мероприятия, активничать на работе, взаимодействовать с друзьями и коллегами. У Овнов появятся новые социальные связи. А самое важное или волевое решение придется принять из-за мечты.
Телец: вспомните про амбиции.
Тельцам в мае важно распланировать свое будущее и перейти к реализации идей. Сфокусируйтесь на карьерных амбициях, работайте на результат и активно взаимодействуйте с руководством. При возникновении желания узнать что-то новое — действуйте. Это позволит получить высокий статус в профессиональной области.
Близнецы: затишье перед бурей.
Для Близнецов май — это время для подготовки к рывку. В последний месяц весны этот знак зодиака будет чувствовать себя рассеянно, поэтому важные решения Близнецам стоит отложить на вторую половину месяца. При этом начало мая лучше провести с пользой: уделять время любимым людям или делам. К слову, о последнем — весь май Близнецам будут удаваться задачи, в которых нужен творческий подход. Мыслите нестандартно!
Рак: новые знакомства.
Раки в мае будут довольно востребованы и активны, особенно в первой половине месяца. Всем будут нужны их совет и помощь. Май стимулирует представителей это знака искать новых знакомых и интересы. Возможно, наскучит старая жизнь. Скорее всего, в мае вам предстоит принять волевое решение, связанное с финансами.
Лев: мастер переговоров.
Для Львов май — это месяц решения многих вопросов. Они могут возникать как по работе, так и в других сферах жизни. Это время переговоров и обсуждений. А еще Львов может ожидать прорыв на работе или в бизнесе. Важное или волевое решение этому знаку зодиака придется принять в области коммуникаций: с супругами, по работе с клиентами или партнерами.
Дева: карьерные перспективы.
В последний месяц весны Девы расширят кругозор — учеба будет даваться легко. Может поступить предложение занять высокий пост в компании или позицию, где ответственности не так много, но обязанности шире и гораздо интереснее. При этом появятся наставники, которые готовы вас обучать, вести за собой к результату или познакомить с авторитетными людьми. Только следите за своим образом жизни! Он может сильно повлиять на успех и ваше самоощущение.
Весы: проявляйте инициативу.
Ваши инициативы в личных отношениях будут встречены с восторгом — возможны необычные форматы совместного отдыха. На работе ждут стабильность и несколько удачных шансов проявить себя. Не бойтесь активно предлагать свои идеи: это принесет не только эмоциональное удовлетворение, но и дополнительный доход. Возможны премии или неожиданные бонусы.
Скорпион: яркие эмоции.
Май подарит Скорпиону позитивные изменения в личной жизни: ожидайте приятных встреч, ярких эмоций и искренних признаний. Месяц благоприятен для финансовых начинаний, возможны новые источники дохода, удачные крупные покупки. В карьере вам необходимо продемонстрировать свои лидерские качества, и тогда вы получите поддержку со стороны коллег и начальства.
Стрелец: действуйте смело.
Стрельцам в мае захочется встреч, активных перемещений. Будет ощущение, что вы засиделись на одном месте (не только в физическом, но и в моральном плане). Поэтому действуйте! Отправьтесь в поездку, изучите какую-то новую для вас тему, пригласите гостей или обновите рабочее место. В любом случае все пойдет на пользу.
Козерог: ловите момент.
Для Козерогов май очень хороший месяц, смело проявляйте свои таланты. Чтобы использовать эту возможность по максимуму, стоит быть активными во всех сферах. Дела, касающиеся детей, тоже будут удачными, главное — научиться слушать и слышать. Май — месяц, когда Козерогов будут радовать происходящие вокруг события, так что хандра вам не грозит.
Водолей: трансформация.
Для Водолеев май — это месяц перестройки внутренних, домашних, рабочих процессов, переосмысления целей. У вас появятся новые, свежие идеи для реализации себя, своих проектов и талантов. Это прекрасный месяц для решения домашних вопросов, организации уюта, быта, ремонта, переезда, перестановки в квартире, встреч с родными, разговоров по душам, семейных посиделок.
Рыбы: слушайте интуицию.
Рыб ждет очень интуитивный месяц. Его события могут аккуратно подтолкнуть к излишней сентиментальности и плаксивости. Рыбы могут сожалеть о том, что не сделали, или, наоборот, что уже произошло… Но эти размышления только на пользу! Поймете, что в вашей жизни уже устарело и требует изменений. При этом многие люди захотят вас поддержать. Этот месяц также хорош для поездок или походов с целью узнать что-то новое и интересное.
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на май 2026 года.
Поймут друг друга с полуслова.
Весы и Тельцы. Эта пара, которая совмещает активность воздушной стихии и строгость земной. В мае Весы и Тельцы смогут совместно отвлечься от рутинных дел. Попробуйте съездить в путешествие. Оно должно пройти гладко и весело;Рыбы и Раки. Оба знака из водной стихии в мае станут еще лучше понимать друг друга, на работе у них сложится хороший тандем, а в отношениях они смогут успешно поддержать друг друга в периоды эмоциональных скачков;Скорпионы и Девы. Их выбор намай — активность. Эту пару точно никто не сможет удержать на одном месте. Сфокусируйтесь на спорте, это принесет полезные плоды как для фигуры, так и для самочувствия. Кстати, в зал вы можете ходить вместе!;Близнецы и Стрельцы. В мае вас закружит вихрь задач как на работе, так и дел в личной жизни, но не пугайтесь. Тандем Близнецов и Стрельцов с легкостью справится с любой трудностью. Главное — научитесь друг друга слушать, тогда все обязательно получится;Овен и Лев. Май требует настойчивости и терпения (качества Тельца), которые у огненных знаков обычно в дефиците. Однако в паре Овен и Лев взаимно подпитывают друг друга, а земная энергия месяца помогает им направить этот огонь в практическое русло — например, совместный бизнес, ремонт, крупная покупка или путешествие;Козерог и Водолей. Козерог — практичный карьерист, Водолей — свободный новатор. Обычно им трудно совместить графики. Но энергия Тельца в мае замедляет Водолея и делает его более ответственным, а Козерога — чуть гибче. Это идеальное время для совместного планирования отпуска, крупной покупки или запуска долгосрочного технологического проекта.
Известные тельцы.
Дэвид Бэкхем, футболист (2 мая 1975);Сальвадор Дали, художник (11 мая 1904);Данила Козловский, актер (3 мая 1985);Шура, певец (20 мая 1975);Ева Польна, певица (19 мая 1975);Алина Загитова, фигуристка (18 мая 2002);Ида Галич, блогер (3 мая 1990);Алина Кабаева, художественная гимнастка (12 мая 1983);Анна Михалкова, актриса (14 мая 1974);Адель, певица (5 мая 1988);Екатерина II (Великая), императрица (2 мая 1729);Зигмунд Фрейд, психоаналитик (6 мая 1856);Меган Фокс, актриса (16 мая 1986).
