Эксперты раскрыли, как приготовить идеальный шашлык

Не стоит обделять вниманием и категорию мяса. Для шашлыка лучше выбрать продукт категории А и Б, в нём 60% — 80% и более процентов мышечной ткани. Полуфабрикаты категорий В, Г и Д содержат больше жира и сухожилий. Мясо не должно иметь посторонних, гнилостных запахов. Если полуфабрикат изготовлен из несвежего сырья, это не скроют никакие маринад и специи.