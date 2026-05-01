Сыновья Трампа стали совладельцами бизнеса в Казахстане: во что вложилась семья президента США

Сыновья президента США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, в августе 2025 года братья Трамп приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок компания получила 20% в структуре Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital.
Позднее Kaz Resources и Cove Kaz Capital были объединены со Skyline. Газета уточняет, что новая компания планирует выйти на биржу Nasdaq под брендом Kaz Resources.
