Сыновья Трампа стали совладельцами бизнеса в Казахстане: во что вложилась семья президента США

FT сообщила о крупной покупке сыновей Трампа в Казахстане.

Источник: Комсомольская правда

Сыновья президента США Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали совладельцами компании, связанной с разработкой вольфрамовых месторождений в Казахстане. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, в августе 2025 года братья Трамп приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок компания получила 20% в структуре Kaz Resources, связанной с инвестиционной группой Cove Capital.

Позднее Kaz Resources и Cove Kaz Capital были объединены со Skyline. Газета уточняет, что новая компания планирует выйти на биржу Nasdaq под брендом Kaz Resources.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп-младший в ближайшие месяцы планирует жениться. Его невестой стала блондинка Беттина Андерсон. У нее уже прошел девичник, который состоялся в резиденции Мар-а-Лаго. При этом приглашения на торжество пока не разосланы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше