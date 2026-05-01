Гидрометцентр прогнозирует в Москве теплую погоду с температурой выше нормы

На следующей неделе воздух прогреется до 22 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Теплая погода с температурой на несколько градусов выше нормы прогнозируется в московском регионе на следующей неделе, воздух прогреется до 22 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Неделя начнется теплой погодой. В понедельник температура ночью плюс 5−10 градусов, днем — плюс 17−22. При этом переменная облачность, местами небольшой дождь. Во вторник ночью потеплее: плюс 7−12, а днем те же плюс 17−22, тоже небольшой кратковременный дождь», — сказала Макарова.

По ее словам, такая же теплая погода сохранится и в последующие дни. В среду будет переменная облачность с небольшим кратковременным дождем, ночью плюс 7−12, днем плюс 15−20. Во второй половине недели ожидается небольшое похолодание, но температура все равно будет примерно на 3−4 градуса выше нормы.

«То есть это все равно очень теплая для мая погода. И характер ее существенно не меняется: переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Это связано уже с тем, что погода становится по-летнему неустойчивой, возможно образование кучево-дождевых облаков, из которых идут кратковременные осадки», — сказала Макарова.