Дрон работает в составе 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки «Центр». В ходе разведывательного полёта операторы обнаружили в лесополосе опорный пункт противника и пункт управления БПЛА. Координаты передали на пункт управления огнём гаубичного дивизиона, после чего расчёт САУ «Мста-С» нанёс огневое поражение целям.
Кроме того, расчёт ЗРК «Бук-М2» группировки «Центр» перехватил две управляемые авиабомбы ВСУ на том же направлении. Цели были уничтожены на дальности 40 км и высоте 23 км — это позволило избежать жертв среди мирного населения ДНР. Также дроноводы группировки уничтожили 10 тяжёлых гексакоптеров ВСУ, которые противник использовал для логистики, связи и ударов.
Ранее стало известно, что на Добропольском направлении морпехи группировки «Центр» установили контроль над логистическими маршрутами Вооружённых сил Украины. Расчёты FPV-дронов 177-го полка морской пехоты взяли под контроль логистические маршруты ВСУ у Доброполья. Массированным рейдом по тылам уничтожены техника и живая сила противника. Российские дроны в свободной охоте уничтожили пикап с боеприпасами и живой силой, а также квадроциклы.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.