В Петербурге состоится Рыбный фестиваль

Гастрономический маршрут Рыбного фестиваля не ограничен рамками Пионерской площади. В 2026 году культурная программа будет проходить и на территории парка перед Театром юных зрителей. Главным объектом в зоне отдыха станет арочный шатер с экраном, на котором будут транслироваться фильмы киностудии «Ленфильм», посвященные Празднику весны и труда, а также видеоролики о развитии рыбной отрасли. В сквере также установят шатер для творческих мастер-классов и запустят для детей бесплатный аттракцион — «Паровозик».