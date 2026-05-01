В Петербурге состоится Рыбный фестиваль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Рыбный фестиваль в Санкт-Петербурге пройдет на Пионерской площади с 1 по 3 мая, сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.
«Яркий гастрономический праздник станет точкой притяжения не только для петербуржцев и гостей города, но и для производителей рыбы и морепродуктов со всей России», — говорится в сообщении.
Жители и гости города смогут познакомиться с лучшими представителями рыбной промышленности, оценить многообразие сортов рыбы и морепродуктов, ознакомиться с рецептами национальной и международной кухни.
Гастрономический маршрут Рыбного фестиваля не ограничен рамками Пионерской площади. В 2026 году культурная программа будет проходить и на территории парка перед Театром юных зрителей. Главным объектом в зоне отдыха станет арочный шатер с экраном, на котором будут транслироваться фильмы киностудии «Ленфильм», посвященные Празднику весны и труда, а также видеоролики о развитии рыбной отрасли. В сквере также установят шатер для творческих мастер-классов и запустят для детей бесплатный аттракцион — «Паровозик».
На территории фестиваля гостей ожидают не только ярмарку рыбы и морепродуктов напрямую от производителей, но и кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров, которые поделятся секретами идеальной обжарки карельской форели и приготовления сливочной ухи. Также для посетителей проведут конкурсы и лотерею с призами.