Хоценко, Артемов и Шелест поздравили омичей с Первомаем

В пятницу, 1 мая 2026 года, в России отмечается Праздник весны и труда.

Источник: «СуперОмск»

С праздником жителей Омска и области поздравили губернатор региона Виталий Хоценко и председатель Законодательного Собрания Александр Артемов.

«Это праздник людей разных профессий, но объединенных общей целью — работать на благо своей семьи, родного региона и всей страны. Будь то труженик села или рабочий завода, врач или учитель, строитель, водитель, ученый, представитель любой другой сферы деятельности, труд каждого — это весомый вклад в процветание, независимость и безопасность нашей Родины. Желаем вам сил и энергии для высоких профессиональных достижений, добра и достатка! Всем трудовым коллективам Омской области процветания!» — говорится в поздравлении Виталия Хоценко и Александра Артемова.

С поздравлением к жителям обратился и мэр Омска Сергей Шелест.

"Дорогие омичи, от всего сердца поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

1 Мая объединяет всех, кто своим трудом создаёт будущее: рабочих, инженеров, врачей, педагогов, строителей, предпринимателей и представителей десятков других профессий — каждый вносит вклад в развитие нашего города, региона, страны.

Особые слова благодарности в этот день — ветеранам труда, передающим бесценный опыт молодому поколению, и молодым специалистам, которые смело осваивают новые технологии.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и уверенности в завтрашнем дне.

Пусть весна подарит новые возможности, а единство и солидарность в коллективе помогают преодолевать любые трудности", — отметил Сергей Шелест.

Напомним, в связи с праздником омичи будут отдыхать три дня подряд — до 3 мая включительно.