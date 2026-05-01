Вашингтон встретил Карла III чередой конфузов: после странного приветствия Трамп последовал перевернутый флаг

Во время визита Карла III на военное кладбище под Вашингтоном американский солдат по ошибке держал британский флаг перевернутым. Об этом пишет газета Daily Mail.
В четверг король с супругой Камиллой посетили Арлингтонское национальное кладбище. Королевскую чету встретили орудийным салютом, после чего прозвучали гимны двух стран.
По нормам Геральдической палаты, британский флаг считается ориентированным верно лишь в том случае, если широкая белая диагональ идет поверх красной диагональной линии. Когда же красная полоса находится выше широкой белой, это означает, что флаг вывешен вверх ногами.
С самого начала визит Карла III в США сопровождался отступлениями от протокола. Дональд Трамп, игнорируя формальности, дружески похлопал 77 летнего короля по плечу. Король ответил на это, напомнив, что в 1814 году англичане сожгли Вашингтон вместе с Белым домом и Капитолием.