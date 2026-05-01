Вашингтон встретил Карла III чередой конфузов: после странного приветствия Трамп последовал перевернутый флаг

Daily Mail: солдат США держал британский флаг вверх ногами перед Карлом III.

Источник: Комсомольская правда

Во время визита Карла III на военное кладбище под Вашингтоном американский солдат по ошибке держал британский флаг перевернутым. Об этом пишет газета Daily Mail.

В четверг король с супругой Камиллой посетили Арлингтонское национальное кладбище. Королевскую чету встретили орудийным салютом, после чего прозвучали гимны двух стран.

По нормам Геральдической палаты, британский флаг считается ориентированным верно лишь в том случае, если широкая белая диагональ идет поверх красной диагональной линии. Когда же красная полоса находится выше широкой белой, это означает, что флаг вывешен вверх ногами.

С самого начала визит Карла III в США сопровождался отступлениями от протокола. Дональд Трамп, игнорируя формальности, дружески похлопал 77 летнего короля по плечу. Король ответил на это, напомнив, что в 1814 году англичане сожгли Вашингтон вместе с Белым домом и Капитолием.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше