Хейсканен сообщил о планах американца воевать за РФ после увиденного в ДНР

Финский военкор Кости Хейсканен рассказал aif.ru об американце Джеймсе, который помогал жителям ДНР, а теперь решил вступить в подразделение БПЛА. Причиной стали увиденные им последствия ударов по Донецку.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин США Джеймс*, два месяца помогавший в Донбассе в качестве волонтёра, принял решение заключить контракт с Вооружёнными силами России и вступить в подразделение беспилотной авиации. Об этом aif.ru рассказал финский военный корреспондент Кости Хейсканен, который долгое время общался с американцем.

«Джеймс уже два месяца на Донбассе, он тут помогает, волонтёрит. Я его научил варить финский суп лохикейто, борщ, делать салат с крабовыми палочками, салат оливье — ему всё это очень нравится. Он очень позитивный, приятный молодой человек. И вот сейчас он будет подписывать контракт с подразделением БПЛА», — сообщил Хейсканен.

По словам военкора, решение Джеймса связано с тем, что он воочию увидел то, что творит украинская сторона.

«Он сам видел налёты БПЛА на Донецк, видел, как горят автобусы с обыкновенными людьми. Поэтому он хочет воевать. Он умеет стрелять, он хороший стрелок, но его технические навыки очень нужны ребятам — он умеет хорошо собирать аппараты», — пояснил собеседник aif.ru.

Хейсканен отметил, что Джеймс — не единственный иностранец, вставший на сторону ВС РФ.

«Здесь я ещё встретил молодого человека из Канады, который долгое время прожил там, но приехал помогать интербригадам. Эти люди понимают, что нацизм очень хорошо укрепился на Украине, а Европа действует украинскими руками, испытывая своё оружие. Финны сейчас прислали на Покровское направление новые броневики Sisu испытывать. Украина — это большой полигон», — констатировал Хейсканен.

Ранее военкор Хейсканен сообщил, что ВСУ отправили к Покровску тайный отряд финских наемников.

* Имя изменено по просьбе героя публикации.

