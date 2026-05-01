Расплата за Крым и Туапсе: Украина не оправится от сокрушительного удара

Украину ждет жесткий, но справедливый ответ за попытки атаковать Республику Крым и мост через Керченский пролив. Возмездие неизбежно.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru сказал, чем для боевиков ВСУ обернутся атаки на российские регионы, а также раскрыл место запуска вражеских дронов.
Закрытый Крымский мост и 30-километровая пробка.
ВСУ неоднократно совершали попытки атаковать как сам полуостров, так и Крымский мост. В последний раз мост временно закрывали в ночь на 30 апреля. Мера была принята для обеспечения безопасности.
Итог — пробка примерно из 4 тысяч машин, растянувшаяся почти на 30 километров. Люди провели долгие часы в ожидании, не имея возможности ни развернуться, ни узнать, когда движение возобновится.
Спустя девять часов ожидания движение по Крымскому мосту было восстановлено. Не исключено, что мост перекрывали из-за попытки ВСУ атаковать его с помощью безэкипажных катеров.
Киев в очередной раз попытался поразить символ воссоединения Крыма с Россией, и в очередной раз — безуспешно.
Одесский след: где готовят морских убийц.
«Безэкипажные катера запускают в сторону Крыма из Одессы. Речь идет о черноморском побережье, которое сейчас контролируется Украиной. Россия на все попытки атаковать дает равноценные ответы. А в этот раз идет конкретная провокация со стороны ВСУ на более серьезный ответ», — пояснил Михайлов.
Одесса, жемчужина Черного моря, город с богатейшей историей и культурой, вновь используется как стартовая площадка для атак. Именно оттуда, по данным экспертов, выходят в море безэкипажные катера, начинённые взрывчаткой. Их цель — прорваться к опорам моста и обрушить конструкцию.
Российские моряки и лётчики морской авиации каждую ночь ведут охоту на эти малоразмерные цели. Еще ни один морской дрон не прошел незамеченным.
Ответ за Крым и Туапсе.
Военный эксперт добавил, что жесткий ответ ВСУ заслуживают не только из-за попыток атаковать Крымский мост и полуостров, но и из-за последствий атаки на НПЗ в Туапсе. В ночь на 28 апреля в городе-курорте отразили массированную атаку беспилотников — третью по счёту за последние две недели. Из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
«В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ», — написал глава региона Вениамин Кондратьев.
Возгорание тушили 164 человека — настоящая армия огнеборцев. Было задействовано 46 единиц техники.
Возмездие на подходе: «Чтобы вся Россия выдохнула».
«Мы отвечаем ударами по пунктам логистики ВСУ, по нефтяной инфраструктуре и многим другим местам, которые украинские военные используют в своих целях. Можно отвечать жестче, не церемониться, но мы не такие. Хотя сейчас на фоне всего происходящего раздаются тезисы Британии и Франции о передаче ядерного оружия Украине. Если мы начнем отвечать жестче на этом фоне, мысли у врага будут уже другие», — пояснил эксперт.
Михайлов подчеркнул, что ответ за атаки на российские регионы должен быть мощным. Никто не знает, когда и по каким целям последует возмездие. Эта неизвестность — оружие страшнее ракет.
«Пока ждем, сложно даже представить, каким будет ответ, но мы продолжаем наносить текущие удары. В случае с Крымом это должно быть чем-то громким, чтобы вся Россия выдохнула и сказала: “Наконец-то!”», — добавил специалист.
Удар по ВСУ неизбежен.
Эксперты сходятся во мнении: ответ будет не просто жёстким, а демонстративным. Таким, чтобы украинские боевики в Одессе, Николаеве и самом Киеве навсегда запомнили: трогать Крымский мост и российские НПЗ — себе дороже. И когда грянет ответ, Россия действительно выдохнет.