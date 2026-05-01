В Кировской области ветеран СВО с инвалидностью получил коляску за сутки

Региональные активисты Комитета семей воинов Отечества также добились оборудования пандуса в подъезде ветерана СВО.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Активисты Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Кировской области помогли ветерану специальной военной операции с инвалидностью 1-й группы (ампутация обеих ног) получить коляску, добиться оборудования пандуса в подъезде и урегулировать вопросы по ипотеке и выплатам. Об этом ТАСС сообщили в КСВО.

«Максим Косенко обратился за помощью в штаб КСВО Кировской области: “Нужна коляска”. Активисты КСВО отреагировали сразу: коляску оформили и организовали доставку в течение суток», — говорится в сообщении комитета.

Там добавили, что при доставке коляски выяснилось, что подъезд дома не имел пандуса. Активисты связались с управляющей компанией, и пандус сделали быстро — без судов и многомесячного согласования.

По данным КСВО, у Максима также возникли проблемы с ипотекой: он вовремя не продлил страховку из-за отсутствия такой возможности. КСВО обратился к юристу, собрал справки из полка, отвез военнослужащего в банк, в результате чего вопрос был решен. Проблемы со справками и выплатами были также устранены в оперативном порядке. В итоге ветеран переехал в новую квартиру.