Спасатели обнаружили тело последнего погибшего при сходе лавины в Бурятии

В Бурятии завершены поиски туриста после схода лавины на Мунку-Сардык.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего в результате схода лавины на горе Мунку-Сардык в Окинском районе. Об этом сообщило агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии.

«В Окинском районе завершилась операция по поиску мужчины 1985 года рождения, погибшего в результате схода снежной лавины… Тело погибшего обнаружили», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело мужчины было передано сотрудникам полиции. Спасательная операция полностью завершена.

Напомним, группа туристов из Красноярска 18 апреля прибыла в поселок Монды и направилась к пику Мунку-Сардык. 20 апреля участники поднялись на вершину и начали спуск, однако последняя связка группы отстала и в базовый лагерь не вернулась.

Как писал KP.RU, остальные участники отправились на поиски и обнаружили тела пропавших туристов. По версии следствия, причиной гибели могли стать камнепад или падение с высоты.