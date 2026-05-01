Расчёт новейшей гаубицы «Гиацинт-К» ликвидировал опорник ВСУ под Харьковом

Российские военные ликвидировали опорный пункт Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт самоходной гаубицы «Гиацинт-К» российской группировки «Запад».
«В ходе выполнения боевой задачи расчёт новейшей самоходной артиллерийской установки “Гиацинт-К” 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии группировки войск “Запад” нанёс точечные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы украинских формирований в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что опорный пункт украинских войск выявила разведка.
«В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения подразделений ВСУ, был полностью разрушен», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.