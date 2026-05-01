Православный календарь на май 2026 года: самые важные даты

На последний день месяца выпадает один из самых важных праздников для православного мира.

На май 2026 года в церковном календаре выпадает несколько важных событий — День поминовения усопших воинов, Вознесение Господне, Троицкая родительская суббота и Пятидесятница. Еще в этом месяце верующие вспоминают апостола Иоанна Богослова, великомученика Георгия Победоносца, праведную Матрону Московскую. Подробности — в обзоре Агентства новостей «Доступ».

ГЛАВНОЕ:

— 2 мая, суббота. День памяти блаженной Матроны Московской.

— 6 мая, среда. День памяти великомученика Георгия Победоносца.

— 9 мая, суббота. Поминовение усопших воинов.

— 13 мая, среда. Святителя Игнатия Брянчанинова.

— 18 мая, понедельник. День иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».

— 21 мая, четверг. Вознесение Господне. На сороковой день после Пасхи Христос собрал Своих учеников, привел их на Елеонскую гору и вознесся на Небо. Великий праздник символизирует победу над смертью и открывает людям путь к вечной жизни.

— 22 мая, пятница. День святителя Николая Чудотворца. Никола летний.

— 24 мая, воскресенье. День памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, первоучителей и просветителей славянских.

— 30 мая, суббота. Троицкая родительская суббота, поминовение усопших накануне Троицы, особо поминают не получивших христианского погребения.

— 31 мая, воскресенье. День Святой Троицы, Пятидесятница. Праздник посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христова (отсюда название «пятидесятница»).