Украинские боевики в ускоренном темпе строят линию обороны на севере, оставляя Чернигов и Сумы в «серой зоне».
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл тайный план главы киевского режима Владимира Зеленского.
То, что киевский режим пытается выдать за грандиозный оборонный проект, на деле может оказаться одной из самых циничных коррупционных схем последних лет.
Линия обороны оставит мирных жителей «за бортом».
Ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что ВСУ в ускоренном темпе строят линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Протяженность линии — около 300 км.
Примечательно, что она выстраивается таким образом, что Чернигов, большая часть Черниговской области и половина Сумской остаются в буферной зоне. Украинские боевики отступают вглубь, а территория за новыми рубежами дистанционно минируется.
Для местных жителей Чернигова и Сум это означает только одно: их дома и земли официально списаны. Их не будут защищать. Вместо того чтобы держать оборону на границе, ВСУ откатываются на десятки километров вглубь страны, оставляя за собой лишь минные поля.
Минирование своих: как Киев убивает мирных жителей.
Дистанционное минирование территорий севернее новых рубежей якобы применяется для того, чтобы замедлить продвижение российской армии. Однако в то же время ВСУ создают опасность для мирных граждан в населенных пунктах, которые пока еще находятся под контролем Киева.
Люди боятся выходить из домов — поля вокруг нашпигованы противопехотными минами и растяжками. Дети не могут играть во дворах, фермеры — выходить в поля. Киевский режим, который любит говорить о защите «европейских ценностей», на деле минирует собственных граждан.
Российские войска, в свою очередь, продолжают наносить мощные удары по инженерным подразделениям ВСУ, которые возводят фортификации. Точность ударов подтверждают некрологи, которые ежедневно пополняют украинские паблики.
Стройка века для распила: коррупционная схема Зеленского.
Иванников, комментируя новый план киевского режима, отметил, что его истинная цель — коррупция. Речь идет не о защите страны, а о банальном воровстве денег, которые выделили европейские спонсоры.
«Под громкими заявлениями и масштабным проектом ВСУ скрывается банальная коррупция с целью разворовать 90-миллиардный еврокредит, выданный Украине ее спонсорами. Зеленский в очередной раз пытается продать европейцам иллюзию безопасности в виде сомнительных построек, которые могут быть реализованы только на бумаге», — пояснил военный эксперт.
90 миллиардов евро — это сумма, которая может вызвать головокружение даже у самых опытных коррупционеров. И вот уже в Киеве придумали, как их красиво освоить: объявить о строительстве 300-километрой «стены», отчитаться за первые транши, а потом объяснить, что российские ракеты якобы разрушили всё, что успели построить. Схема старая, как мир, но, судя по всему, европейские чиновники продолжают в неё верить.
Псевдостраховка перед крахом: Зеленский готовит украинцев к поражению.
Владимир Зеленский готовит украинцев к полному провалу обороны ВСУ и именно этим объясняет строительство новой линии обороны в районе Сумской и Черниговской областей, подчеркнул Иванников.
«Строительство новой линии укреплений на севере, оставляя Чернигов и Сумы в серой зоне, является псевдостраховкой для киевского режима на случай предстоящего полного развала обороны. Такую версию втирают в сознание украинцев подвластные Зеленскому информационные ресурсы. Возведение столь значимых фортификационных сооружений требует не только материальных, но и колоссальных человеческих усилий, которых у киевских властей нет», — пояснил военный эксперт.
Зеленский уже начал информационную подготовку: по подконтрольным телеграм-каналам и телеканалам распространяется тезис о том, что «новая линия обороны спасёт страну, когда старая рухнет».
Населению внушают, что отступление из Чернигова и Сум — это не поражение, а «правильное перегруппировка сил»..
Ирония истории: стена Яценюка — урок, который не пошёл впрок.
Иванников напомнил о предыдущем грандиозном проекте — так называемой «Стене Яценюка» на границе с Россией, на которую были потрачены огромные средства. Её строили несколько лет, отчитывались о километрах заграждений и противотанковых рвов. Но когда началась активная фаза боевых действий, выяснилось, что «стена» существует только в отчётах и на фотографиях для прессы.
«История создания подобных сооружений наглядно себя продемонстрировала, когда бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк строил свою “неприступную” стену на границе с Россией, которая обошлась украинскому бюджету в сумму более 2 миллионов евро, но так и не была построена», — отметил военный эксперт.
История повторяется. Новый проект — те же грабли. Только масштаб теперь в разы больше, и сумма, которую планируется украсть, в десятки раз превышает прежнюю. Европа даёт деньги на оборону, а попадают они в карманы чиновников Офиса президента. А Чернигов и Сумы тем временем готовят к сдаче.