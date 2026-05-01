4 мая на вокзал Красноярск придет «Поезд Победы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 4 мая «Поезд Победы» Красноярской железной дороги прибудет на станцию Красноярск: его праздничный тур завершится в столице региона самой масштабной исторической реконструкцией уникального события — прибытия с фронта эшелона с воинами-победителями в мае 1945 года.
Ровно в 12:00 ретроэшелон под пронзительный гудок паровоза и мелодию марша в исполнении военного оркестра сделает остановку на перроне.
Историческая реконструкция пройдет в форме необычного спектакля с участием актёров красноярских театров. Он будет состоять из серии вокально-хореографических композиций — своеобразного путешествия во времени: от объявления о начале войны 22 июня 1941 года через ключевые сражения к Великой Победе.
Кульминацией программы станет хореографическая постановка на музыку из знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича — дань особой памяти героизму и стойкости советского народа.
На торжественном митинге с наступающим Днем Победы красноярцев поздравят руководители Красноярской магистрали, Правительства и Законодательного собрания Красноярского края.
Гости праздника смогут познакомиться с выставкой военной техники, размещенной на платформах «Поезда Победы» и на привокзальной площади — это гаубицы, зенитные и противотанковые пушки времен Великой Отечественной. Об истории экспонатов расскажут волонтеры. Дети и взрослые получат возможность вместе с машинистами побывать в кабине паровоза.
Всех гостей праздника ждет традиционное солдатское угощение — каша из полевой кухни.
Напомним, специальный праздничный состав сформирован КрасЖД накануне 9 мая в рамках специального проекта, посвященного 81 годовщине Победы. «Поезд Победы» уже побывал в четырех городах Красноярского края — Иланском, Канске, Назарово и Ачинске.
Добавим, в годы Великой Отечественной на полях сражений воевали более 16 тысяч красноярских железнодорожников. Труженики магистрали отправили на фронт 139 паровозов — почти половину всего локомотивного парка. 56 красноярских паровозных бригад — машинистов и помощников — работали на прифронтовых маршрутах.