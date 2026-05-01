Правда об НЛО: генерал рассказал о тайнах США и контактах пилотов

Решение президента США Дональда Трампа в ближайшее время обнародовать максимально полные данные о неопознанных летающих объектах вызвало волну оживления во всём мире. По словам американского лидера, материалы основаны преимущественно на показаниях военных пилотов.
Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru раскрыл, что могли видеть пилоты, и добавил, почему, вероятно, не стоит ожидать мощной сенсации.
Почему пилоты видят невозможное.
Заявления американских военных лётчиков о встречах с объектами, которые движутся с немыслимыми скоростями и совершают невероятные манёвры, будоражат умы десятилетиями. Владимир Попов, сам провёдший в небе тысячи часов, утверждает: природа этих «артефактов» кроется в человеческой психофизиологии и уникальных условиях воздушной среды.
«Действительно, для пилотов характерно наблюдать что-то необычное. Мы находимся в нестандартной среде — воздушном пространстве. На больших высотах — одно преломление света, на средних — всё искажается по-другому, у земли — по-третьему. Даже вид одних и тех же облаков меняется: с земли мы привыкли смотреть на них снизу, а с воздуха или сверху — это совершенно иная картина», — отметил генерал.
Ключевую роль здесь играет уникальное состояние сознания, которое выдающийся советский академик авиационно-космической медицины Владимир Пономаренко метко охарактеризовал фразой: «Человек летающий отличается от человека, ходящего по земле». Генерал Попов пояснил, что глаза летчика — это лишь передающий элемент, тогда как финальная интерпретация картинки происходит в мозгу, который привык работать в условиях на земле, а не в воздухе.
«Глаза у нас — это лишь линзочка, передающий и приёмный элемент. А мы видим мозгом, поэтому каждый может воспроизвести увиденное по-своему», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Шаровые молнии и горизонтальные разряды: что вводит в заблужение.
Генерал Попов также перечислил конкретные природные явления, способные заставить поверить в мистику даже элитного пилота с отличной выучкой. Воздушные массы, насыщенные электричеством, порождают световые шоу, которые на земле невозможно увидеть в принципе.
«Мы привыкли видеть молнии почти вертикальными, а в воздухе есть и горизонтальные разряды, и шаровые молнии — всё это смотрится совершенно иначе. Природных явлений в воздушных массах очень много, пока ещё даже не всё осознано и объяснено физикой», — рассказал генерал.
Именно эти природные факторы в сочетании с изменённым состоянием психики лётчика, работающего на пределе возможностей, рождают легенды о визитах внеземных цивилизаций.
«Я не исключаю, что что-то необычное действительно существует. Но в основном это, конечно, игра нашего воображения за счёт многообразия природы в воздушных массах… оцениваю 50/50»*, — резюмировал заслуженный лётчик.
Эффект плацебо континентального масштаба.
По мнению генерала, Вашингтон пытается отвлечь внимание от ситуации на Ближнем Востоке. Технология перераспределения общественного внимания стара как мир и действует безотказно.
Переключение внимания на тайну НЛО работает как медикаментозная пустышка для народа. Пока эксперты и обыватели будут выяснять, кто же всё-таки «кружит» над самолетами, операция США против Ирана продолжит уходить в информационную тень, что критически выгодно американским властям для сохранения лица.
«Польза от этого какая-то есть. Это звенья одной цепи. Трампу это надо. Это козырь в рукаве. Обсуждать публикацию будут ещё несколько месяцев, и за это время неудобная для Белого дома повестка по Ирану благополучно уйдёт в тень», — заключил Попов.