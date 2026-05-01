Остались без глаз и ушей: у Славянска началось самое страшное

Российские подразделения продолжают улучшать свои позиции и продвигаться к Славянску. Одним из важных этапов на данном направлении стало освобождение населенного пункта Новоалександровка в ДНР.
Небольшое село, о котором раньше мало кто слышал, теперь стало главной новостью военных сводок. Его падение открывает российским войскам дорогу к сердцу украинской обороны в Донбассе.
Напомним, 30 апреля МО РФ сообщило об освобождении Новоалександровки. Тогда же стало известно, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Корчаковка в Сумской области.
Два освобождённых села в разных регионах — ещё одно подтверждение того, что инициатива на фронте прочно удерживается российскими военными.
Военный эксперт Ян Гагин в разговоре с aif.ru рассказал, что известно о потерях украинской армии во время боев за Новоалександровку и какие перспективы теперь открыты перед ВС РФ.
Ключ к агломерации: что даёт контроль над селом.
Гагин отметил, что Новоалександровка — стратегически очень важный населенный пункт, который откроет российским подразделениям дорогу на Славянск и Краматорск. Славянск находится в подконтрольной Киеву части Донбасса.
Вместе с Краматорском и Константиновкой он образует крупную городскую агломерацию, являющуюся важным транспортно-логистическим узлом северного Донбасса.
«Важное значение Новоалександровка, в том числе, имеет для нашей артиллерии и дроноводов. Кроме того, освобождение этого населенного пункта нарушит дальнейшее снабжение группировки противника в Славянске. То есть взятие под наш контроль этого села приближает не только освобождение других важных населенных пунктов, но и победу России в целом», — пояснил Гагин.
С военной точки зрения Новоалександровка — это не просто ещё одна серая точка на карте. Это господствующая высота, ключевая позиция, которая позволяет держать под огневым контролем пути снабжения всей славянской группировки ВСУ.
С её освобождением российские артиллеристы получают возможность бить по вражеским колоннам, не опасаясь ответного огня. А дроноводы — вести разведку на десятки километров вглубь обороны противника.
Разгром дроноводов ВСУ: серьёзные потери и бегство.
Военный эксперт добавил, что во время боевых действий в Новоалександровке ВСУ понесли серьезные потери личного состава и техники. Потери, по словам Гагина, были настолько серьёзными, что уцелевшие боевики даже не пытались контратаковать — они просто бежали, бросая вооружение.
«Противник понес серьезные потери в Новоалександровке, в частности, там были разгромлены подразделения беспилотных систем ВСУ. Их численность была довольно большой, и существенная часть этих боевиков была уничтожена, другие — отступили», — сообщил специалист.
Уничтожение подразделений БПЛА — это не просто ликвидация операторов дронов. Это потеря глаз и ушей украинской армии на этом направлении. Без дронов ВСУ слепнут, их артиллерия начинает бить вслепую, а разведданные поступают с большим опозданием. Российские военные получили тактическое преимущество, умело воспользовавшись брешью в обороне противника.
Украинский эксперт признаёт: ситуация ухудшается.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец признал ухудшение ситуации для ВСУ на славянском направлении. Даже пропагандисты, привыкшие рисовать радужные картины, вынуждены констатировать факты.
Он отметил, что российские войска приближаются к началу масштабной кампании по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Так, бои идут уже в Рай-Александровке, там ВС РФ пытаются перерезать логистику, чтобы вынудить украинских военных отступить.
Перспективы: Донбасс может быть освобождён к августу.
Российские военные эксперты допускают, что весь Донбасс может быть освобожден военными ВС РФ уже к августу 2026 года. Цифры на картах меняются каждый день. Российские флаги всё чаще появляются над населёнными пунктами, которые ещё недавно считались глубоким тылом ВСУ.
Стратегия российского командования становится очевидной: не штурмовать города в лоб, а брать в клещи, перерезать дороги снабжения и вынуждать противника отступать. Новоалександровка — яркий пример такой тактики. Село взяли не благодаря численному превосходству, а за счёт грамотного манёвра и огневого поражения.