45 пожаров предотвратили за сутки в Хабаровском крае

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны реагировали на 45 техногенных пожаров, среди которых 6 возгораний в жилье и 26 случаев горения сухой растительности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске на улице Железнодорожной в двухэтажном деревянном частично жилом доме произошло возгорание домашних вещей в квартире. Площадь пожара составила 1 кв. м, ликвидация заняла 1 час 15 минут. Пострадавших нет, причины устанавливаются дознавателями МЧС России.
Ночью на проспекте 60 летия Октября в Хабаровске загорелся балкон квартиры. Площадь возгорания — 3 кв. м. Хозяйка квартиры была спасена с использованием индивидуальных спасательных устройств, 15 человек (в т. ч. 3 ребёнка) эвакуированы по лестничным маршам. Пожар потушен за 27 минут, пострадавших нет. Причина устанавливается дознавателями МЧС.
В Комсомольске на Амуре на улице Щорса произошло возгорание в полуразрушенном строении. Горели деревянные конструкции и полы на площади 30 кв. м. Ликвидация заняла 1 час 27 минут, пострадавших нет. Дознаватели МЧС выясняют причины инцидента.
Особый противопожарный режим действует на территории 12 муниципальных образований края, включая городские округа Хабаровск и Комсомольск на Амуре, а также Бикинский, Вяземский, Ванинский, Советско Гаванский, Солнечный муниципальные округа и Амурский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы.
Пожарные и спасательные подразделения 5 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий. Спасатели МЧС России один раз выполняли аварийно спасательные и другие неотложные работы. На маршрутах находятся 5 туристских групп, всего 99 человек (из них 30 детей).
