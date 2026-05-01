Алексей Текслер: «Праздник Весны и Труда означает добрые начинания»

Интересно, что Праздник Весны и Труда начали отмечать еще в конце XIX века. Тогда это был День солидарности рабочих: люди боролись за свои трудовые права. Праздник носил общественно-политический характер. В XX веке он сменил несколько названий и смыслов. В 1992 году были приняты название и идеология праздника, которые сохраняются до сих пор: сейчас это Праздник Весны и Труда, который воспевает красивое время года, расцвет природы и труд на благо Родины.