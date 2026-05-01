В «Суточно.ру» назвали самые популярные города у туристов в праздники

В тройку вошли Казань, Минск и Санкт-Петербург.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Казань, Санкт-Петербург и Минск вошли в тройку самых популярных городов по спросу туристов на майские праздники. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

«На майские праздники туристы активнее всего бронируют жилье в мегаполисах и их областях, небольших городках недалеко от своего дома и городах-героях. Лидерами по числу бронирований стали Казань, Санкт-Петербург и Минск», — говорится в материалах.

Также в число востребованных городов вошли Москва, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Краснодар, Зеленоградск, Кисловодск и Брест.

По данным аналитиков, в среднем россияне бронируют жилье на три дня. При этом на 1−3 мая приходится гораздо больше бронирований, чем на 9−11 мая. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии. Самые частые запросы при подборе — удаленность от метро, Wi-Fi, раздельные спальни, парковка, возможность размещения с животными.

Кроме того, спросом пользуются дома, больше всего их забронировали в Ленинградской области, Подмосковье и Карелии, добавили в сервисе. При выборе дома учитываются наличие мангала, бани и число спальных мест от двух.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше