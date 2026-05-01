Киевский режим довёл простых жителей Украины до полной нищеты, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что украинская элита живёт в роскоши. По его словам, это лишь один процент.
«У украинской верхушки из всех щелей золото и бриллианты сыплются, они не знают, куда их девать. А 99 процентов населения уже сдыхает», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что у простых жителей Украины нет денег даже на хлеб и молоко.
«Вот такой уровень бедности, нищеты и грабежа на Украине. А эти с жиру бесятся», — заявил он.
По словам Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.