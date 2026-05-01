Шпаги, флаги, настолки: на центральной площади Владивостока празднуют Первомай

На центральной площади Владивостока сейчас людно. Здесь отмечают 1 Мая — Праздник весны и труда. Потрудиться люди успели в короткую рабочую неделю, которая предшествовала торжеству, а в выходную пятницу решили посетить городское мероприятие. И не зря, заняться тут, действительно, есть чем. И с погодой повезло.
На площади организована праздничная программа «Да здравствует 1 Мая!» (0+), которая стартовала в 12 часов и продлится до 16. В нее включены торжественный концерт, интерактивные фотозоны и бесплатные мастер-классы, площадка «Умные и сильные» от краевого Минспорта, выставка архивных плакатов, книг трудовой доблести и исторических фотографий празднования 1 Мая в Приморье.
Также в программе ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, игротека, презентация 3D-печати и другие активности от АНО «Молодёжь Приморья», выставка-ярмарка коллекционных монет и марок. Есть и профориентационная локация «Примерь профессию на себя» от Федерации профсоюзов Приморского края.
Еще из примечательного — публичные тренировки шпажистов, соревнования по армрестлингу. Корреспонденты на месте событий отмечают, что много людей с Георгиевскими ленточками — подготовка к 9 Мая тоже идет полным ходом.