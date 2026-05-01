Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасную минералку «Джермук» запретили продавать в Волгоградской области

Не соответствующая обязательным требованиям продукция выявлена в обороте. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с 26 апреля введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза и оборота такой продукции на всей территории РФ.

Запрет касается минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды «Джермук» с датой изготовления: 17.02.2026, 05.03.2026, 13.03.2026, 12.01.2026, 18.11.2025, 19.02.2026, 24.11.2025, 27.03.2026, 10.01.2026, 22.11.2025, 23.10.2025.

Причиной стало выявление превышения в минералке содержания гидрокарбоната иона, хлоридов и сульфатов.

В целях принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан Российской Федерации Роспотребнадзором оператору системы «Честный знак» также направлена информация о приостановлении возможности реализации минеральной воды «Джермук».