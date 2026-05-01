Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямочный ремонт новосибирского Октябрьского моста признан неэффективным

Октябрьский мост, который начали ремонтировать ещё в мае 2022 года, снова оказался в центре дорожного скандала.

Источник: Om1 Новосибирск

В мэрии признали: ямочный ремонт на этой переправе работает плохо. Вместо латания дыр проезжую часть теперь будут перекладывать крупными участками — так называемыми «большими картами».

О ситуации в прямом эфире сообщества «Новосибирские новости» рассказал начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов. По его словам, крайнюю полосу моста уже сделали в рамках капитального ремонта, среднюю тоже обновили крупными фрагментами, а вот центральные полосы не ремонтировали целых пять лет. Именно они теперь в приоритете.

Изначальный план выглядел оптимистично: начали в мае 2022 года, закончить хотели в декабре 2024-го. Потом срок сдвинули на конец 2025 года.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев уже объяснял, почему ремонт буксует. Главная проблема — подрядные организации, которые просто не справляются с взятыми на себя обязательствами. При этом ремонтировать две главные переправы одновременно Кудрявцев считает невозможным. По его словам, если взяться за Октябрьский и Димитровский мосты разом, город в часы пик встанет в девятибалльные пробки.

Поэтому в 2025 году сначала объявили конкурс на Димитровский мост. Работы планируют завершить к 1 июня 2027 года.

Ранее мы сообщали, что вечером среды в городе Татарске Новосибирской области случилось сразу два конструктивных обрушения в одном здании детско-юношеской спортивной школы. Сначала в женской раздевалке прямо с потолка упала система типа «Армстронг», а через несколько часов, ближе к семи часам вечера, частично рухнуло чердачное перекрытие, обнажив кровельные конструкции.